Terremoto en Japón, cerca del monte Fuji, mientras el país se prepara para dos tormentas

Un terremoto en Japón de 5,6 sacudió este viernes 26 de junio al centro del país, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago. Tuvo lugar a las 10:29 de la noche y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.

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La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de 7 posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

El sismo sigue a otro en la mañana del viernes de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades. (Lea también: Fuerte terremoto en Japón se sintió con fuerza en la capital Tokio: ¿cuál fue la magnitud?)



El gigante asiático se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.



Tormentas tropicales y lluvias

Por el momento, las autoridades de Japón no han reportado víctimas, pero sí daños materiales. Mientras tanto, aguardan la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.



La intensa tormenta tropical Mekkhala, degradada de la categoría de tifón, registraba ráfagas de viento de hasta 108 km/h, según los meteorólogos.

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Fuertes lluvias ya han azotado algunas regiones del sur y el oeste de Japón, así como sobre Taiwán, donde el temporal provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la isla. Allí, una mujer de 73 años murió arrastrada por las aguas en la ciudad portuaria de Kaohsiung, en el sur de la isla, y otra mujer, de 49, fue hallada muerta en un coche sumergido en el condado de Hsinchu. Un hombre de 65 años permanece desaparecido en Hsinchu tras haber ido a inspeccionar sus tierras agrícolas.

En Japón, cuatro personas resultaron heridas y las autoridades advirtieron sobre los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra. Se espera que Mekkhala bordeé las islas de Kyushu, Shikoku y Honshu durante el fin de semana, afectando a una amplia parte del país, incluidas zonas de Osaka, Nagoya y Tokio, densamente pobladas.

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Se prevé que el sistema meteorológico converja con la tormenta tropical Higos, que también gira en el océano Pacífico.

Este encuentro podría dar lugar al fenómeno atmosférico conocido como efecto Fujiwhara, que se produce cuando dos tormentas interactúan, lo que dificulta prever sus movimientos e intensidad.

"Existe el riesgo de lluvias extremadamente intensas que alcancen los niveles de alerta", declaró a la prensa el portavoz del gobierno, Minoru Kihara. "Por el momento, hemos recibido informes de una persona gravemente herida y otras tres con heridas leves", así como de inundaciones que afectan a decenas de edificios, principalmente en la región meridional de Kagoshima, añadió. El gobierno coopera con los municipios para aplicar "medidas de emergencia", dijo.

En Taiwán, más de 1.600 personas fueron evacuadas de sus hogares, y escuelas y oficinas públicas fueron cerradas en varias zonas, mientras que algunas líneas ferroviarias quedaron suspendidas.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP