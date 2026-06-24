Fuerte terremoto en Japón se sintió con fuerza en la capital Tokio: ¿cuál fue la magnitud?

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la mañana del jueves 25 de junio el norte de Japón, cuando a esta lado del mundo todavía era miércoles, y se sintió con fuerza en Tokio, sin que las autoridades japonesas hayan emitido una alerta de tsunami.



El sismo ocurrió alrededor de las 7:30 hora local (22:30 GMT del miércoles), a una profundidad de 50 kilómetros frente a las costas de Iwate, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

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Algunas localidades de la prefectura de Aomori registraron un nivel 6 en la escala sísmica japonesa, que tiene siete niveles y mide la intensidad del movimiento en superficie y su potencial destructivo.

Por ahora no se han reportado daños, aunque los servicios del tren bala, el ‘shinkansen’, permanecen suspendidos.



Además, se están realizando inspecciones para verificar posibles anomalías en instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori.



"A los residentes de las zonas donde el temblor fue más fuerte, les pido que sigan atentos ante la posibilidad de réplicas de la misma intensidad", señaló la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su cuenta de X, reiterando que no existe alerta de tsunami.

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Takaichi también indicó que se han activado medidas de emergencia para el rescate y la asistencia de posibles afectados, y que el Gobierno estableció “de inmediato” una oficina de respuesta en el Centro de Gestión de Crisis de su residencia oficial.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Minoru Kihara, afirmó en rueda de prensa que hasta el momento no hay información sobre víctimas, heridos o fallas en instalaciones nucleares.



¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que experimenta terremotos con frecuencia y cuenta con infraestructuras diseñadas para resistir estos movimientos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE