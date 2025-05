Tiktoker Valeria Márquez, el exnovio capo y la historia del falso repartidor que la asesinó en vivo

Muchas preguntas han dejado el cruel asesinato de la tiktoker Valeria Márquez, quien fue ultimada al interior de su salón de belleza de la colonia Real del Carmen, en Zopopan, Jalisco, México, el pasado 13 de mayo de 2025. Hasta el momento,

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Valeria Márquez fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Durante la transmisión, mencionó que esperaba la entrega de un "regalo costoso" de un supuesto repartidor, quien había intentado contactarla previamente.

Poco después, un hombre ingresó al establecimiento, confirmó su identidad y le disparó en múltiples ocasiones antes de huir en motocicleta. El crimen generó conmoción en redes sociales, especialmente porque Márquez había expresado inquietudes sobre la entrega sospechosa y había bromeado sobre la posibilidad de que la estuvieran buscando para algo grave.

Publicidad

La Fiscalía de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio, considerando que el ataque pudo estar motivado por razones de género.

Redes sociales

Sospechosos del feminicidio de Valeria Márquez

Entre los posibles sospechosos, se ha señalado a una amiga de Márquez, Vivian De la Torre, quien estaba con ella en el momento del ataque y le habría insistido en quedarse en el lugar para recibir el supuesto regalo.

Publicidad

Tras el crimen, De la Torre habría desactivado los comentarios en sus redes sociales, lo que aumentó las sospechas en su contra. Además, algunos seguidores de Márquez han mencionado que la influencer había denunciado previamente a su expareja por amenazas, lo que podría estar relacionado con su asesinato.

Luego de recibir acusaciones en su contra, Vivian De La Torre manifestó que "jamás imaginó que esto le pasaría en ese momento", y que siempre le enviaba detalles "cuando estaba y cuando no estaba en vivo". También dijo que "les pido que dejen de hablar basándose en el morbo y de querer comparar personas, porque Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla".

La mujer fue asesinada durante plena transmisión. - Foto: redes sociales

Las amenazas que recibió Valeria Márquez

En una historia publicada por la creadora de contenido se lee que ella hacía responsable a su expareja sentimental de lo que le pudiera pasar. Este hombre, al parecer, es un capo del narcotráfico en México cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades.

El post lo habría hecho Valeria porque, al parecer, fue sacada de un bar por el personal de seguridad, quienes la agredieron. La foto que acompaña la historia dice: “Fue mi actual pareja con la cual vivía. Por eso digo que es mi ex”. La influencer agregó que “hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”.

Publicidad

Esa misma noche, Valeria publicó otra historia indicando que la sacaron del bar “porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. Y me dijeron ‘por favor salte porque no sabes cómo se pone él. No me quiero meter en problemas con él’”.

Además, en un chat de WhatsApp, que sería de Valeria y su expareja sentimental, ella estaría siendo amenazada por él. En la conversación dice lo siguiente:

- Exnovio: Para que aprendas a hacerme caso. No conoces mis peores lados y no te los quiero ir demostrando

- Valeria: Vete alv

- Exnovio: Tú muy a gusto, todo el día mandándome a la ver#$ y todo el día divirtiéndote

- Exnovio: Ten vergüenza de las cosas. Me haces hacer cosas que no quiero

Los chats y publicaciones de Valeria Márquez antes de su asesinato - Redes sociales

Publicidad

¿Valeria Márquez sabía que la iban a matar?

El día del crimen, la mujer habría recibido una llamada de su asistente informándole sobre la entrega de un regalo costoso, el cual debía recibir personalmente. Así, el asesino se habría disfrazado de repartidor para ejecutar el ataque.

Antes de la transmisión en la que fue asesinada, Valeria recibió una misteriosa llamada en donde le dijeron que le iban a entregar un supuesto regalo: “Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice ‘oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo ‘mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”.

En otra grabación, que también está circulando por redes sociales, se ve a Valeria Márquez diciendo: “güey, a lo mejor me iban a matar (…) un regalo costoso. En una hora regreso. Me iban a levantar (…) güey, me quedé preocupada”.

El caso de Valeria Márquez se suma a una serie de asesinatos de creadores de contenido en México, algunos de los cuales han estado vinculados a conflictos entre grupos criminales. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Publicidad

(Lea también: La última foto que publicó Valeria Márquez antes de morir, durante plena transmisión en directo)

CAMILO ROJAS,PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias