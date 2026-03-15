Suspenden operaciones en el aeropuerto de Dubái por incendio provocado por un dron: esto se sabe

Las autoridades de aviación civil de Dubái anunciaron este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) como medida preventiva tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.



La Autoridad de Aviación Civil de Dubái informó de que la interrupción de las operaciones se adoptó "como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal", según un comunicado difundido por la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái en redes sociales.

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De acuerdo con la información oficial, el incidente se produjo cuando un dron impactó en las proximidades del aeropuerto y alcanzó uno de los tanques de combustible situados en la zona, lo que generó un incendio.

Equipos de la Defensa Civil de Dubái acudieron al lugar para contener las llamas y desplegaron un operativo para controlar la situación. Las autoridades indicaron inicialmente que los equipos de emergencia continuaban trabajando para extinguir el fuego y garantizar la seguridad en el área.



Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026

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Posteriormente, la Defensa Civil confirmó que el incendio fue contenido con éxito y que no se registraron heridos como consecuencia del suceso.

Mientras se desarrollaban las labores de emergencia, la Autoridad de Aviación Civil decidió suspender de forma temporal las operaciones en el principal aeropuerto del emirato, uno de los más transitados del mundo para el tráfico internacional.

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Por su parte, la aerolínea Emirates confirmó que todos los vuelos con origen o destino en Dubái han sido suspendidos temporalmente.

"Por favor, no acudan al aeropuerto", indicó la compañía en un mensaje dirigido a los pasajeros en su cuenta de X, en el que añadió que proporcionará actualizaciones cuando haya nueva información disponible.

Por su parte la oficina de prensa de Dubai confirmó por medio de su cuenta en X, el desvio de algunos de los vuelos del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) al Aeropuerto Internacional Al Maktoum (DWC).

AGENCIA EFE