En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CATALINA GIRALDO
PREMIOS ÓSCAR
CRIMEN ABUELOS EN SUBA
DAVID ACOSTA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Suspenden operaciones en el aeropuerto de Dubái por incendio provocado por un dron: esto se sabe

Suspenden operaciones en el aeropuerto de Dubái por incendio provocado por un dron: esto se sabe

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái fueron suspendidos temporalmente tras un incendio generado por el impacto de un dron en las cercanías de la terminal, según confirmó la oficina de prensa de Dubai.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Heidy Carreño
Suspenden operaciones en el aeropuerto de Dubái por incendio provocado por un dron: esto se sabe
El Aeropuerto Internacional de Dubái cerró temporalmente -
AFP

Las autoridades de aviación civil de Dubái anunciaron este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) como medida preventiva tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.

La Autoridad de Aviación Civil de Dubái informó de que la interrupción de las operaciones se adoptó "como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal", según un comunicado difundido por la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información oficial, el incidente se produjo cuando un dron impactó en las proximidades del aeropuerto y alcanzó uno de los tanques de combustible situados en la zona, lo que generó un incendio.

Últimas Noticias

  1. Soldados de Ecuador
    Soldados de Ecuador
    AFP
    MUNDO

    Ecuador inicia 15 días de operaciones antinarco con apoyo de Estados Unidos: "Estamos en guerra"

  2. Muere candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en accidente de tránsito
    Agencia Peruana de Noticias
    MUNDO

    Muere Napoleón Becerra, candidato presidencial peruano, en accidente de tránsito: esto se sabe

Equipos de la Defensa Civil de Dubái acudieron al lugar para contener las llamas y desplegaron un operativo para controlar la situación. Las autoridades indicaron inicialmente que los equipos de emergencia continuaban trabajando para extinguir el fuego y garantizar la seguridad en el área.

Publicidad

Posteriormente, la Defensa Civil confirmó que el incendio fue contenido con éxito y que no se registraron heridos como consecuencia del suceso.

Mientras se desarrollaban las labores de emergencia, la Autoridad de Aviación Civil decidió suspender de forma temporal las operaciones en el principal aeropuerto del emirato, uno de los más transitados del mundo para el tráfico internacional.

Publicidad

Por su parte, la aerolínea Emirates confirmó que todos los vuelos con origen o destino en Dubái han sido suspendidos temporalmente.

"Por favor, no acudan al aeropuerto", indicó la compañía en un mensaje dirigido a los pasajeros en su cuenta de X, en el que añadió que proporcionará actualizaciones cuando haya nueva información disponible.

Por su parte la oficina de prensa de Dubai confirmó por medio de su cuenta en X, el desvio de algunos de los vuelos del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) al Aeropuerto Internacional Al Maktoum (DWC).

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Emiratos Arabes Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad