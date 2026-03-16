Donald Trump afirma que Mojtaba Jamenei podría estar muerto y que no sabe quién gobierna Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 16 de marzo que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, podría estar muerto y aseguró que no se sabe quién está liderando actualmente el país.



“No lo hemos visto en absoluto. Así que no sabemos si está muerto o no”, dijo durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.

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El rumor sobre la posible muerte del hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei ha estado circulando desde el 14 de marzo. Trump se refirió al tema en una entrevista con la cadena NBC e indicó que, hasta ahora, nadie ha podido demostrar que esté vivo después de que emitiera un mensaje escrito al país en el que solo se mostró una fotografía suya.

“No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora nadie ha podido demostrarlo”, dijo el mandatario durante una entrevista telefónica de media hora.



Trump insistió en que ha escuchado que Jameneí “no está vivo”, aunque añadió que si lo está, debería tomar “una decisión inteligente por su país, y eso es rendirse”.



Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, aseguró durante una conferencia de prensa el viernes que Jameneí habría resultado herido y “desfigurado” durante el mismo bombardeo del 28 de febrero en el que murió su padre, cuando Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Irán.



El mandatario también indicó que Estados Unidos podría volver a bombardear la isla iraní de Jarg, considerada el centro de la industria petrolera de la República Islámica. Ese lugar ya fue blanco de “uno de los bombardeos más poderosos” en la historia de Oriente Medio, según el propio Trump en un anuncio publicado en su red social Truth.

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De acuerdo con el presidente, “quizás” podrían bombardear la isla nuevamente “unas cuantas veces más”.



Trump aseguró además que durante ese ataque fueron “aniquilados por completo todos los objetivos militares” en la isla, donde se almacena cerca del 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo.

En respuesta, Irán advirtió que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si continúan las agresiones.

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El presidente estadounidense también aseguró a NBC que no está dispuesto por ahora a alcanzar un acuerdo con Irán, país al que Estados Unidos e Israel declararon la guerra el 28 de febrero.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, afirmó. Añadió que cualquier pacto tendría que incluir condiciones “muy sólidas”, entre ellas el compromiso de Irán de abandonar su ambición de desarrollar armas nucleares, aunque evitó dar más detalles.

EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo, Noticias Caracol*