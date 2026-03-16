Trump dice estar "en contacto" con Irán y pide coalición de países para patrullar estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está "en contacto" con Irán, pero mostró dudas de que el régimen esté preparado para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la intervención que empezó hace 16 días.

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Sobre si está listo para declarar la victoria en Irán, afirmó: "No, no voy a hacerlo. No hay motivo para ello. Simplemente digo que están diezmados... si nos marcháramos ahora mismo, les tomaría diez años o más reconstruirse; aun así, no voy a declararlo". (Lea también: Israel inicia nueva oleada de ataques "a gran escala" en tres ciudades de Irán)



“Estoy exigiendo que estos países intervengan”

Trump afirmó además que está conversando con varios países sobre la formación de una coalición que patrulle el estrecho de Ormuz, en línea con la petición que ha hecho este fin de semana, a través de Truth Social y en declaraciones a medios, de colaboración a los países aliados.

Sin embargo, en conversaciones con periodistas en el avión presidencial de vuelta de Mar-a-Lago a Washington este domingo, no quiso especificar con qué países ha mantenido conversaciones para crear esta coalición internacional.



Según Trump, la operación "comenzaría de inmediato" una vez formada la coalición. "Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía", afirmó, ya que como ha insistido este fin de semana, tanto Europa como China dependen del petróleo del Golfo.



El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha disparado los precios del crudo por encima de los 100 dólares el barril.

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El mandatario republicano dijo al diario Financial Times que la Otan -a cuyos miembros ha presionado previamente para que suban el gasto militar- enfrenta un futuro "muy malo" si no ayuda a abrir el estrecho de Ormuz. (Lea también: Medios estadounidenses bajo advertencia oficial por "noticias falsas" de guerra en Irán)



La respuesta de varios países a una posible coalición por el estrecho de Ormuz

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "no tiene nada que ver con la OTAN", afirmó este lunes el portavoz del Gobierno alemán, después de que Donald Trump presionara a sus aliados para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el mercado petrolero mundial.

"La OTAN es una alianza para la defensa del territorio" de sus miembros y, en la situación actual "no existe el mandato para desplegar a la OTAN", declaró el portavoz alemán, Stefan Kornelius, en rueda de prensa. "Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", enfatizó el portavoz del canciller Friedrich Merz.

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el Gobierno australiano dijeron este lunes que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz como ha pedido el presidente de EE. UU.

La diplomacia europea está trabajando en ver qué puede hacer para que se recupere el tránsito en ese cuello de botella. Este mismo lunes, los ministros de Exteriores de la UE abordarán una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo, Aspides, para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

"Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo", declaró antes del inicio de esa reunión en Bruselas la jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas.

Varios ministros se mostraron prudentes y pidieron tiempo antes de tomar una decisión sobre una eventual modificación del mandato de dicha misión, que consta ahora mismo de tres buques patrulleros.

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Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en "un plan colectivo viable" para reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar el impacto económico, si bien puntualizó que dicho plan "no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN".

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, aclaró que su país no ofrecerá "ninguna participación militar", aunque está dispuesto a "garantizar, por la vía diplomática, la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz".

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"Esta guerra empezó sin ninguna consulta previa", enfatizó. (Lea también: ¿Por qué el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aún no aparece en público?)

Sobre China, Trump consideró que es "un caso de estudio interesante" y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la visita del presidente a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, "no está en peligro, pero podría retrasarse".

Trump sugirió este fin de semana que podría retrasar su viaje a Pekín, previsto entre el 31 de marzo y 3 de abril, hasta conocer la postura de Pekín sobre si está dispuesto a ayudar para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos e Israel iniciaran el 28 de febrero una operación militar conjunta contra Irán.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP