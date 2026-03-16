Joven que venció el cáncer 2 veces lucha por recuperarse de enfermedad tras probar comida fermentada

Lo que parecía ser una reunión entre amigas terminó convirtiéndose en una grave emergencia médica para una joven de 24 años que ya había enfrentado duros desafíos de salud desde la infancia. Tras haber superado dos diagnósticos de cáncer a lo largo de su vida, ahora enfrenta una enfermedad rara y potencialmente mortal después de consumir una comida casera.



Se trata de Trinity Peterson-Mayes, una joven residente del estado de Arizona, en Estados Unidos, quien comenzó a presentar síntomas preocupantes poco después de compartir una comida con varias amigas en febrero.

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Según su propio relato, todo ocurrió cuando decidió probar un plato preparado de manera casera por una amiga: pez espada fermentado. Aunque inicialmente no le pareció agradable, no imaginó que esa experiencia desencadenaría una compleja situación médica.

“Tenía un sabor horrible, para ser sincera”, recordó Trinity al medio local KPNX. “Se supone que es saludable y pensé que no perdía nada con probarlo; si estaba malo, solo me daría un fuerte dolor de estómago”.



Sin embargo, los primeros signos de que algo no estaba bien aparecieron poco después. La joven empezó a notar algunas dificultades en su rutina, algo que con el paso de las horas fue empeorando.



“Poco a poco, en el transcurso de 24 horas, pasé de no poder beber agua a no poder beber agua en absoluto”, explicó.

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La situación se volvió aún más preocupante cuando se atragantó al intentar tomar un sorbo de café, lo que la llevó a buscar atención médica. En un primer momento acudió a un hospital, donde incluso estuvo a punto de ser enviada a casa debido a que los médicos no lograban determinar qué estaba causando sus síntomas.

Posteriormente fue trasladada al St. Joseph’s Hospital and Medical Center y al Barrow Neurological Institute, donde recibió atención neurológica especializada. Fue allí donde finalmente se confirmó el diagnóstico: botulismo.



¿Qué causa el Botulismo?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el botulismo es una enfermedad poco frecuente pero extremadamente peligrosa, originada por una toxina que ataca directamente el sistema nervioso.

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Entre sus variantes más comunes se encuentra el botulismo alimentario, el cual ocurre cuando bacterias dañinas prosperan en ambientes con bajo nivel de oxígeno, como sucede con los alimentos enlatados de forma casera.

En estos entornos, el microorganismo libera la toxina que, al ser ingerida, pone en grave riesgo la salud del paciente.

Los síntomas de esta afección suelen manifestarse entre 12 y 36 horas después de la ingesta, aunque el tiempo de reacción puede variar según la cantidad de toxina consumida. Las señales de alerta incluyen dificultades para hablar o tragar, sequedad bucal, visión doble y debilidad facial bilateral.

En cuadros más severos, la persona puede experimentar náuseas, vómitos, calambres abdominales, caída de los párpados y dificultad para respirar, lo que puede progresar hacia una parálisis muscular grave.

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Ante este panorama y la gravedad del cuadro médico obligó a que la joven recibiera atención intensiva. Cuando recuperó la conciencia, se encontró conectada a varios dispositivos médicos.

“Me desperté con tres vías intravenosas”, recordó. “Estaba intubada, tenía un catéter central en el cuello y una sonda nasogástrica… y de repente me desperté sin poder moverme. Fue aterrador. Antes no podía hablar. No podía caminar”.

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El doctor Frank LoVecchio, médico de emergencias, explicó al medio KPNX que esta enfermedad es extremadamente rara. “La mayoría de los médicos de urgencias pasan toda su carrera sin ver un caso”, señaló.

El especialista detalló además que la toxina del botulismo afecta los músculos del cuerpo, especialmente aquellos que permiten la respiración. “Provoca esta parálisis muscular, y lo más importante, los músculos del pecho, los responsables de la respiración”, explicó.

Según las autoridades sanitarias estadounidenses, en el país se registran en promedio alrededor de dos docenas de casos de botulismo alimentario cada año.

De las cinco amigas que acompañaban a Trinity cuando probaron el plato, dos también desarrollaron botulismo. Sin embargo, ellas ya recibieron el alta hospitalaria, mientras que Trinity continúa en proceso de recuperación y espera poder salir del hospital en los próximos días.



La joven se recuperó dos veces del cáncer

La historia de la joven ha generado conmoción, especialmente por su antecedente médico. Desde muy pequeña tuvo que enfrentar graves enfermedades.

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Cuando tenía apenas dos meses de edad fue diagnosticada con un cáncer infantil poco común. Años después, a los 11 años, volvió a enfrentar un nuevo desafío cuando los médicos detectaron un cáncer óseo agresivo.

Su madre, Loren Amatruda, expresó el impacto que esta nueva situación ha tenido en la familia.

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“Después de todo lo que había pasado de niña, creíamos que las batallas más difíciles habían quedado atrás”, escribió en una campaña publicada en GoFundMe, en la que se encuentran recaudando fondos para su recuperación.

La recuperación del botulismo puede ser larga y compleja. Según explicó su madre, este proceso puede extenderse durante semanas o incluso meses y, en muchos casos, requiere rehabilitación intensiva para recuperar funciones básicas del cuerpo.

A pesar del difícil momento, la familia asegura que la joven mantiene la fortaleza que la ha caracterizado durante toda su vida. “Trinity sigue demostrando la misma fortaleza y resiliencia que la ayudaron a sobrevivir al cáncer dos veces cuando era niña”, señaló su madre.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co