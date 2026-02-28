Netanyahu agradece a Trump por ataque a Irán y dice que hay que “eliminar la amenaza” del régimen

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE. UU. lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní. (Lea también: Videos captan momento exacto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán)



"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dijo en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

"Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní -los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis- se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", dijo el primer ministro.



Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí. Y explica que en los próximos días "se exigirá a todos resistencia y fortaleza".



"Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", acaba su mensaje.

Publicidad

Poco después, el Gobierno israelí aseguró que Netanyahu había sostenido una conversación telefónica con Trump y también se supo que habló con el canciller alemán, Friedrich Merz. (Lea también: Trump se pronunció tras ataque de EE. UU. contra Irán: “Nunca tendrán un arma nuclear”)



Presidente israelí dice que régimen iraní es “responsable de décadas de terrorismo”

Isaac Herzog agradeció a su homólogo Donald Trump su "decisión histórica y valiente" de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

"Les apoyo plenamente a usted, al primer ministro Benjamín Netanyahu y a sus equipos en esta decisión de lanzar una audaz operación conjunta contra el principal Estado patrocinador del terrorismo, responsable de décadas de terrorismo y asesinatos masivos en todo el mundo y que aspira a convertirse en un estado con armas nucleares", dijo Herzog en un comunicado.

Publicidad

El mandatario subrayó su confianza en el Ejército de Israel, reafirmando el apoyo del pueblo a las acciones militares. "Que Dios os bendiga a todos y que regreséis a casa en paz", dijo a los miles de reservistas israelíes que ya han sido movilizados.

El presidente israelí expresó igualmente su gratitud a los militares estadounidenses, subrayando la importancia de la alianza entre ambos países, y deseó al pueblo de Irán "un futuro mejor y libre". (Lea también: Gobierno iraní confirma ataque contra escuela femenina y responde a ofensivas de EE. UU. e Israel)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE/AFP