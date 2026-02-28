¿Quién sería el sucesor de ‘El Mencho’? Esto ha dicho México sobre cartel Jalisco Nueva Generación

El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder Nemesio Osegura, alias ‘El Mencho’, informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La muerte del capo, que hasta el pasado domingo era el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha despertado temor a que la lucha por la nueva dirección del cartel produzca una ola de violencia, según expertos en seguridad.

Al respecto, García Harfuch subrayó que el grupo criminal tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior "liderazgos regionales" de donde se estima pueden surgir los posibles sustitutos.



"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los "más probables" para sucederlo. Un colombiano estaría en la lista.



García Harfuch declinó revelar sus identidades porque "están bajo investigación".

Publicidad

Tras el operativo militar en que fue abatido Oseguera, las huestes del CJNG desataron una asonada criminal, con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El secretario reportó que el domingo fue el día de mayor violencia, pero que a partir del lunes la situación empezó a normalizarse. El miércoles, las fuerzas de seguridad lograron liberar todas las carreteras locales y federales que habían sido bloqueadas por los delincuentes, aseguró.

Publicidad

"No ha habido un repunte de violencia", insistió García Harfuch durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el estado de Sinaloa.

Oseguera cayó el domingo a manos de militares en Tapalpa. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital.

Analistas creen que el cartel tendrá que llenar el vacío que dejó ‘El Mencho’, quien manejó de manera vertical y con mano de hierro esta organización de más de 30.000 miembros, según estudios académicos.

'El Mencho', de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Publicidad

Desinformación en redes, otra arma del Cartel Jalisco Nueva Generación

Mientras los pistoleros del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio 'El Mencho' Oseguera quemaban vehículos y bloqueaban caminos en varias regiones de México como respuesta a la muerte de su líder, otros de sus secuaces amplificaban el caos en las redes sociales sembrando desinformación.

La muerte del narco mexicano más buscando de los últimos tiempos, líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar el domingo desató una ola de violencia criminal en 20 de los 32 estados del país, pero también la difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial que se hicieron virales.

Publicidad

El equipo de verificación de la AFP en México analizó una decena de contenidos falsos vinculados a la operación y que se compartieron más de 38.500 veces en diversas redes sociales.

Una de las más difundidas fue una imagen aérea de Puerto Vallarta, paraíso turístico a orillas del Pacífico en el estado de Jalisco, con varios edificios en llamas hecha con inteligencia artificial.

En ese renombrado balneario del oeste del país los secuaces de 'El Mencho' quemaron vehículos y vandalizaron negocios, pero los daños no fueron de la magnitud que mostraba la fotografía.

Detrás de esta movilización digital, varios analistas señalan a cuentas vinculadas con el CJNG de Oseguera.

Publicidad

Alberto Escorcia, periodista especializado en redes sociales, identificó a tres grupos que difundieron información falsa vinculada con la ola de violencia.

"Uno fue el cartel Jalisco, magnificando el caos", explica a la AFP. También participaron grupos "oportunistas" que aprovechan tendencias con fines políticos a nivel nacional e internacional, añadió.

Publicidad

Varias de estas cuentas "oportunistas" ya han sido identificadas por la AFP como difusoras de desinformación en México y otros países de América Latina.

Escorcia denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales luego de difundir un video en el que exhibió la actividad en la plataforma X durante la convulsa jornada.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aseguró que existen "varias cuentas" en redes sociales señaladas por su ministerio como difusoras de desinformación relacionada con el operativo.

"Hay varias cuentas identificadas, pero sí se va a hacer un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal", otras "solo fueron dedicadas a desinformar", afirmó en rueda de prensa.

Publicidad

Académicos también detectaron manifestaciones de simpatía hacia Oseguera, hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.

"Hubo un volumen visible y sostenido de publicaciones y comentarios con expresiones de añoranza, duelo" e "identificación aspiracional" con el capo, explicó a la AFP Valeria Almaguer, subdirectora del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.

Publicidad

Este grupo de investigadores encontró en Instagram, TikTok y X entradas con mensajes que lamentaban la muerte de 'El Mencho, acompañadas de emoticones asociados al CJNG y narcocorridos, populares canciones que ensalzan a los grupos criminales.