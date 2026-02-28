En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
ACCIDENTE EN BOLIVIA
PRECIO DE GASOLINA
BILL CLINTON
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Gobierno iraní denuncia ataque contra escuela femenina y responde a ofensivas de EE. UU. e Israel

Gobierno iraní denuncia ataque contra escuela femenina y responde a ofensivas de EE. UU. e Israel

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, habló de un "acto bárbaro" y la nación ha respondido con ataques a Israel y a bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Según las autoridades iraníes, el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de "acto bárbaro". La fiscalía de Minab elevó el número de muertos a 85, según informó la agencia iraní Mehr, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Alias El Mencho tuvo más de tres décadas de vida criminal.
    Alias El Mencho tuvo más de tres décadas de vida criminal.
    DEA / AFP
    MUNDO

    ¿Quién sería el sucesor de ‘El Mencho’? Esto ha dicho México sobre cartel Jalisco Nueva Generación

  2. Netanyahu agradece a Trump por ataque a Irán y dice que hay que “eliminar la amenaza” del régimen
    Captura de pantalla/AFP
    MUNDO

    Netanyahu agradece a Trump por ataque a Irán y dice que hay que “eliminar la amenaza” del régimen

Varias autoridades iraníes han condenado el ataque, incluido el presidente que emitió un comunicado -en la primera comunicación pública desde que comenzaron esta mañana los ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos a Irán- condenando los hechos. "El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní", dijo Pezeshkian en un comunicado.

El presidente iraní afirmó que "este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación".

Irán respondió con misiles a ataques por parte de Israel y Estados Unidos

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se registraron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet. EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

Netanyahu habla por teléfono con Trump el día de su ataque conjunto a Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló por teléfono este sábado con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mismo día en que ambos países lanzaron un ataque a Irán dirigido contra los líderes del gobierno de la República Islámica.

Publicidad

La oficina de Netanyahu publicó una foto en la que se le ve hablando por teléfono en su despacho con un mapa de la región sobre la mesa, una carpeta de folios y el libro 'Aliados en guerra', sobre las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En el mensaje que acompaña la foto, solo se indica que la imagen fue tomada durante una conversación entre ambos mandatarios, de la que la Administración estadounidense aún no ha dado información.

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Israel

Estados Unidos

Irán

Publicidad

Publicidad

Publicidad