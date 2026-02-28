Según Media Luna Roja, más de 200 personas han muerto en Irán por ataques de EE. UU. e Israel

Los ataques de Israel y Estados Unidos de este sábado 28 de febrero contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según información dada por un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA. (Lea también: Así reacciona el mundo al ataque de EE. UU. e Israel contra Irán: ONU hace reunión de urgencia)



El portavoz de la Media Luna Roja iraní, Moytaba Jaledi, aseguró que 24 de las 31 provincias del país han sido atacadas y la organización "se encuentra en estado de alerta" con más de 220 equipos operativos en todo el país para las operaciones de socorro.

"Hasta ahora, 747 personas han resultado heridas y 201 han fallecido", dijo Kolivand en declaraciones a ISNA, asegurando que ese es el balance hasta las 8:45 de la noche (hora local). (Lea también: Videos captan momento exacto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán)

Se trata de un primer balance del alcance de los ataques, puesto que el Gobierno iraní no ha ofrecido por ahora una cifra oficial de víctimas por los bombardeos que Israel y Estados Unidos han realizado este sábado en Irán. Sin embargo, tanto miembros del Gobierno iraní como autoridades locales han lamentado que 85 personas, sobre todo niñas, han muerto en el ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad sureña de Minab, según cifras dadas por Irán.



Y uno de los ataques, según han dicho las autoridades locales, también alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos.



EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos. (Lea también: Trump se pronunció tras ataque de EE. UU. contra Irán: “Nunca tendrán un arma nuclear”)



Irán contraataca

Irán ha llevado a cabo ataques de represalia en gran parte del Golfo, rico en petróleo, tras los ataques estadounidenses e israelíes, sacudiendo una región considerada durante mucho tiempo como un remanso de paz y seguridad. Todos los países de la zona han sido afectados, excepto Omán, mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

"Varios edificios residenciales en Manama (la capital de Baréin) fueron atacados. La Defensa civil continúa los operativos de lucha contra incendios y de rescate en los sitios afectados", indicó en comunicado el Ministerio del Interior bareiní.

Los misiles iraníes apuntaron a varios países en una región donde Estados Unidos tiene bases militares. (Lea también: Netanyahu agradece a Trump por ataque a Irán y dice que hay que “eliminar la amenaza” del régimen)

Habitantes y periodistas de AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin oyeron explosiones.

Entretanto, Kuwait informó que tres soldados resultaron heridos por metralla cuando una base que albergaba personal estadounidense fue atacada.

Anteriormente, el Ministerio de Salud informó que 12 personas resultaron heridas durante y después de los ataques. No estaba claro si los tres soldados se encontraban entre las víctimas.

"La metralla cayó en la base aérea Ali Al Salem después de que las fuerzas de defensa aérea atacaron misiles balísticos y drones, lo que provocó heridas leves a tres miembros de las fuerzas armadas y algunos daños materiales", dijo el coronel Saud Al-Atwan.

Los ataques también afectaron al aeropuerto internacional de Kuwait, indicó la autoridad de aviación civil, causando heridos menores.

