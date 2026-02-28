Así reacciona el mundo al ataque de EE. UU. e Israel contra Irán: ONU hace reunión de urgencia

Hay tensión mundial por la situación en Irán después de los ataques lanzados por EE. UU. e Israel. Los iraníes, por su parte, han respondido con ataques al país judío y a bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Lea también: Trump se pronunció tras ataque de EE. UU. contra Irán: “Nunca tendrán un arma nuclear”)



Los hechos han generado una ola de reacciones en el mundo. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo “que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia”.

En otro mensaje escribió: “La conversación sobre desarme nuclear entre EEUU e Irán debe mantenerse. Y la humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”.

Entretanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este sábado bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, que ejerce este cargo por última vez antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en marzo. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió en un comunicado "el cese inmediato de las hostilidades y una desescalada urgente". Advirtió de que, de no producirse medidas de contención, la situación podría derivar en "un conflicto regional de consecuencias imprevisibles".



Esto han expresado otros países sobre el ataque a Irán

Rusia

“No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU”, señaló la Cancillería en un comunicado.



El Kremlin denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe". Según su Cancillería, la acción busca "destruir" al gobierno iraní "que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo".



Irak

El primer ministro iraquí y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mohamed Shia al Sudani ratificó este sábado, en una reunión con los líderes militares y de seguridad del país árabe, la condena de su país al "ataque injustificado" sufrido por Irán a manos de Israel y EE. UU. y pidió el "retorno al diálogo para resolver los problemas internacionales".



Francia, Reino Unido y Alemania

"No participamos en estos ataques, pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y socios de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil", indicaron en un comunicado conjunto, firmado por sus respectivos líderes.



"Condenamos enérgicamente los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados. Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a los dirigentes iraníes a que busquen una solución negociada", declararon. Y en "última instancia", recalcaron, "se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro".



China

En un breve comunicado, un portavoz del Ministerio chino de Asuntos exteriores solicitó asimismo "prevenir un recrudecimiento aún mayor de las tensiones" y "reanudar el diálogo y las negociaciones".

Horas antes, la embajada china en Irán había vuelto a pedir a sus ciudadanos que extremen precauciones ante una situación de seguridad "extremadamente grave y compleja". En un comunicado publicado en su página web, la misión diplomática recomienda que, tras el "ataque militar", los chinos en Irán "sigan de cerca la situación, mantengan la calma, estén alerta, refuercen sus precauciones de seguridad, tomen medidas inmediatas de evacuación de emergencia y eviten ubicaciones sensibles y lugares concurridos".



Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que estas acciones militares "constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU" y suponen un quebranto de "la soberanía e integridad territorial" de Irán. "La comunidad internacional debe actuar de inmediato para detener esta agresión y una escalada, por sus impredecibles consecuencias", escribió en redes sociales. Consideró asimismo que "arruinan por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear", además de poner "en peligro la paz y la seguridad regional e internacional. Los efectos que ya se registran en esa convulsa región así lo evidencian", agregó.



Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron hoy de que los acontecimientos en Irán "son muy preocupantes" y llamaron a "prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación". "En relación con los acontecimientos en Oriente Medio, el domingo se celebrará una reunión extraordinaria del COREPER (representantes permanentes de los Estados miembros)", dijo una portavoz de la presidencia rotatoria chipriota del Consejo de la UE.



Ucrania

“Es justo darle al pueblo iraní la oportunidad de librarse de un régimen terrorista”, subrayó este sábado el presidente ucraniano,Volodimir Zelenski, en un discurso en video en reacción a los ataques aéreos contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, al tiempo que señaló que “es importante preservar tantas vidas como sea posible”. Recordó que aunque los ucranianos nunca amenazaron a Irán, "el régimen iraní optó por convertirse en cómplice" del presidente ruso, Vladimir Putin.



Turquía

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores considera que "los sucesos iniciados con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y continuados por la ofensiva de Irán contra terceros países" suponen un riesgo para el futuro de la región y la estabilidad global. "Nos produce profunda preocupación todo tipo de actos que vulneran la legalidad internacional y amenazan la vida de civiles inocentes y condenamos las provocaciones que pueden hacer aumentar la violencia", señala la nota diplomática.



India

"Estamos siguiendo de cerca y con profunda preocupación los recientes y rápidos acontecimientos en la región. Instamos a todas las partes involucradas a ejercer la máxima moderación, evitar cualquier paso que conduzca a una mayor escalada y priorizar la protección y seguridad de los civiles", indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores indio.



Sudáfrica

El presidente Cyril Ramaphosa pidió "máxima moderación" tras el ataque militar que Estados Unidos e Israel realizaron contra diversos objetivos en Irán y consideró que la escalada del conflicto en Oriente Medio amenaza la paz regional.

"Estos acontecimientos representan una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales, con profundas consecuencias humanitarias, diplomáticas y económicas", subrayó en un comunicado emitido por la Presidencia, donde manifestó su "honda preocupación" al respecto. El mandatario instó a todas las partes a "ejercer la máxima moderación y a actuar de conformidad con el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los principios de la Carta de las Naciones Unidas".



Bielorrusia

"Condenamos enérgicamente cualquier acción armada que cause víctimas civiles, incluido el uso indiscriminado de la fuerza", señala la nota oficial. Según el comunicado, causa especial consternación "la noticia de la ciudad iraní de Minab, donde decenas de menores murieron en un ataque a una escuela de niñas. Estamos convencidos de que no hay ni puede haber ningún objetivo que justifique la muerte de niños", agrega la nota.



Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, reclamaron "un regreso a la mesa de diálogo para preservar la seguridad regional", indicó en un comunicado la oficina del emir catarí.

El príncipe heredero saudita y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, condenaron por su parte los "flagrantes ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos y otros países hermanos", informó la agencia emiratí WAM.



Omán

El canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar "consternado" porque "las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas. Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra".



Territorios Palestinos

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel "constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía".



Líbano

Líbano no aceptará verse "arrastrado" al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní.



España

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a "la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", pero también "las acciones del régimen iraní".



Noruega

El ministro Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como "preventivo" no se ajusta al derecho internacional porque "un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente".



Australia

El primer ministro, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense. "Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.



Canadá

"Canadá respalda las medidas adoptadas por Estados Unidos para impedir que Irán se dote de un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", señaló el primer ministro Mark Carney en un comunicado.



Brasil

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó los ataques contra Irán y exhortó "a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades".



Argentina

"El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región", comienza el mensaje difundido en redes sociales por el canciller argentino, Pablo Quirno.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei expresó que "confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera". Además, subrayó su "solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentia su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional".



Uruguay

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamamiento al respeto del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. "Como país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el derecho internacional humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear", señaló.



Chile

"Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional", dijo la Cancillería chilena en un comunicado. También hizo "un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear".

"Chile reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil"



Guatemala

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Ejecutivo guatemalteco instó a todas las partes involucradas a respetar el derecho internacional y a ejercer la "máxima moderación" con el fin de evitar una escalada de las hostilidades que comprometa la estabilidad global. "Guatemala hace un llamado para garantizar la protección de la población e infraestructura civil", señala la nota oficial.



Perú

"Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y exhorta a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región", indicó a través de un comunicado difundido por la Cancillería.

