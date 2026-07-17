Tragedia en viaje escolar: 20 alumnos y un adulto murieron tras accidente de bus

Al menos 21 personas -incluyendo veinte alumnos y un hombre adulto- murieron en un accidente en el este de Uganda, en el distrito de Kapchorwa, cuando el conductor del bus escolar en el que viajaban perdió el control del vehículo, que chocó contra una roca y volcó, confirmaron las autoridades este viernes.

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Según detalló en un comunicado la Policía ugandesa, los hechos ocurrieron el jueves alrededor de las 20.00 hora local (17.00 GMT) y se trataba de un autobús Isuzu que era propiedad de la Escuela de Primaria King David, situada en la división de Makindye, en Kampala, la capital ugandesa (centro-sur). Además de los fallecidos, cuyas edades no se divulgaron todavía, tres hombres adultos y varios menores resultaron heridos, precisó la Policía. Mientras el conductor "todavía no ha sido identificado", un número indefinido de supervivientes, "cuyas identidades aún no se han determinado", fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud IV de Kaserem, al Hospital General de Kapchorwa y al Hospital Regional de Referencia de Mbale.



Bus escolar regresaba de excursión

"Las investigaciones preliminares indican que el autobús escolar había llevado a los alumnos a una excursión educativa a las cataratas de Sipi", en Kapchorwa, pero, durante su regreso, "el conductor habría perdido el control del vehículo, que se salió de la carretera, chocó contra una gran roca situada junto a la calzada y volcó", indicaron las fuerzas de seguridad. Los cuerpos de las víctimas mortales han sido trasladados al depósito de Kapchorwa, a la espera de que sean identificadas y se les practique la autopsia, mientras la Policía sigue investigando "la causa exacta del siniestro".

El adulto fallecido era el fundador y director de la escuela, Tadeo Ssekade, según explicó a través de la red social X desde el lugar de los hechos el ministro de Gobierno Local de Uganda, Balaam Ateenyi Barugahara. "Madres están cuidando de los alumnos heridos (...) como si fueran sus propios hijos. Muchas han traído su propia ropa de cama y sus mantas para reconfortar a los niños que están siendo atendidos por lesiones graves", detalló Barugahara.



En imágenes difundidas por medios locales y en redes sociales, se puede ver el autobús accidentado y muy dañado, mientras residentes locales y equipos de emergencia se apresuran a ayudar a las víctimas, así como grupos de padres reunidos en el citado centro educativo tras la noticia.



Los accidentes de tráfico son comunes en Uganda, donde las carreteras se encuentran a menudo en mal estado. De acuerdo con el último informe de la Dirección de Policía de Tránsito de Uganda, se registraron 5.383 víctimas mortales en las carreteras del país africano en 2025, lo que sitúa el promedio diario en 15 personas fallecidas en siniestros viales. Esto representa un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 5.144 muertes, entre 13 y 14 por día.