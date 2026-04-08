Estos son los nombres de las víctimas mortales del accidente en vía Bogotá-Ibagué

La madrugada del martes 7 de abril quedó marcada por una de las tragedias viales más graves del año en el centro de Colombia. Un bus intermunicipal de la empresa Coomotor, que cubría la ruta Medellín–Florencia, se volcó de manera aparatosa en la vía Bogotá-Ibagué, a la altura de la glorieta de Payandé, en el kilómetro 13+400. El siniestro ocurrió sobre las 3:30 de la mañana, cuando el vehículo salió de la calzada y terminó volcado en una zona boscosa, dejando un saldo devastador de seis personas muertas y más de 20 heridas, algunas de gravedad.

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La empresa Coomotor confirmó que el bus trasladaba 27 pasajeros, además de los conductores. Cinco personas fallecieron en el lugar del accidente debido a la violencia del impacto, mientras que una sexta víctima murió horas después en un centro asistencial de Ibagué, pese a los esfuerzos médicos. Las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de control del vehículo asociada al exceso de velocidad en una curva pronunciada, aunque las autoridades continúan con la investigación técnica para esclarecer plenamente las causas.

Esta tragedia enluta a familias de varias regiones del país, especialmente del sur de Colombia. Las autoridades departamentales confirmaron la identidad de las seis víctimas fatales, cuyos nombres hoy resumen historias truncadas por un accidente evitable.



¿Quiénes son las víctimas fatales del accidente en vía Bogotá-Ibagué?

Sara Salcedo Vergara: oriunda del departamento del Caquetá, según el medio El Nuevo Día, Sara era una reconocida lideresa social de San Vicente del Caguán, oriunda de Valparaiso, que viajaba hacia el sur del país para reencontrarse con su familia. El portal señaló que la mujer estaba casada con Rubén Claros, exconcejal, exgerente de Aguas del Caguán y excandidato a la alcaldía de Puerto Rico. Leydy Yuliet Barragán Leiva: también procedente de Caquetá, Leydy Yuliet, de 23 años, se movilizaba como pasajera en el bus accidentado. La joven viajaba con su hermana, quien resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. Sandro Antonio Reyes Rentería: natural del Meta, Sandro era profesor de la Institución Educativa Alicia Amador Elvira de Puerto Rico, Meta. La Alcaldía de ese municipio emitió un comunicado expresando sus condolencias ante el deceso del docente. Jair Medina Prieto: de acuerdo con el reporte oficial, Jair se encontraba entre las víctimas que fallecieron en el sitio del siniestro. Su deceso es una de las seis muertes confirmadas por las autoridades judiciales en Tolima. Leonor Zapata Torres: residente del Huila, Leonor Zapata fue otra de las pasajeras que perdió la vida en este hecho. La mujer perdió la vida en la clínica Asotrauma de Ibagué. María Alejandra Vega: la sexta víctima fue María Alejandra Vega, oriunda de Caquetá, quien murió en el lugar del accidente. María, de 30 años, viajaba con sus dos hijas, una de 11 años y la otra de 9 meses, quienes resultaron heridas.

¿Cuáles fueron las causas del accidente?

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el conducto del bus, al parecer, perdió el control del vehículo y este acabó chocando contra los árboles. De acuerdo con los datos consolidados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo que va del año se han registrado 661 muertes por siniestros de tránsito en Colombia, una cifra que representa 22 fallecimientos más frente al mismo periodo del año anterior.



Las estadísticas evidencian que los usuarios de motocicleta continúan siendo el grupo más vulnerable en las carreteras del país, con 456 víctimas mortales. En segundo lugar se encuentran los peatones, con 100 fallecimientos. Les siguen quienes se movilizan en vehículos particulares, con 56 muertes, y los ciclistas, que suman 25 casos. En menor proporción aparecen los usuarios de transporte de carga, con 13 fallecidos, y los pasajeros de transporte público, con 9 muertes reportadas.



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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL