Tras video viral en concierto de Coldplay, renunció directora de Recursos Humanos de Astronomer

Luego del escándalo que se desató por una supuesta infidelidad captada en la 'kiss cam' de un concierto de Coldplay, que involucra a Andy Byron, CEO de Astronomer, y la jefa de Recursos Humanos de la empresa, Kristin Cabot, la mujer renunció en últimas horas, según confirmó CNN. El empresario previamente también se había retirado de su cargo tras la polémica.

El concierto se llevó a cabo en Boston, Massachusetts (Estados Unidos). Un video grabado por una de las asistentes muestra a Byron y Cabot abrazados cuando la 'kiss cam' los enfoca. Al darse cuenta de que están apareciendo en pantalla, los dos se voltean, aparentemente avergonzados. “¡Guau! ¡Miren a estos dos!”, dice el líder de Coldplay, Chris Martin. “O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, añade en el video.

Luego de la viralización del clip, la empresa emitió un comunicado el pasado 19 de julio, en el que afirmaba lo siguiente: “En Astronomer estamos comprometidos con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad”.



Byron "presentó su renuncia": Astronomer

En el pronunciamiento de la empresa, se afirma que la pauta en la compañía recientemente "no se cumplió". El texto añade que Byron, quien hasta el momento no ha dado ninguna declaración, "presentó su renuncia y la junta directiva la aceptó", por lo que ahora "comenzará la búsqueda de nuestro próximo director ejecutivo, mientras que el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, continuará como CEO interino". Cabe resaltar que la cuenta de LinkedIn de Byron ya no es pública, y fue eliminado de la página de liderazgo de Astronomer luego del anuncio.

DeJoy, nuevo CEO interino, días después habló sobre lo sucedido y dijo que la polémica por el video provocó un nivel de "atención mediática que pocas empresas (y mucho menos las startups en nuestro pequeño rincón del mundo de los datos y la IA) alcanzan". Añadió que el negocio, en el cual "ha dedicado toda mi vida profesional", ha experimentado un crecimiento "increíble" en los últimos años, pero nada comparado con los días recientes. "Ha sido inusual y surrealista para nuestro equipo y, aunque nunca hubiera deseado que sucediera así, Astronomer se ha convertido en un nombre muy conocido", dijo.

Reiteró que la compañía "está diseñada por personas que viven para resolver problemas complejos, se quedan hasta tarde para arreglar lo que no funciona y se preocupan profundamente por hacer las cosas bien", y habló de los desafíos que han tenido que pasar en su historia: "Desde fundar una empresa de software en Cincinnati, Ohio, hasta mantenernos a flote durante la quiebra del banco que custodiaba todo nuestro efectivo, hasta escalar de 30 a 300 personas durante una pandemia mundial que nos obligó a hacerlo todo sin estar en la misma habitación".



¿Quién es Andy Byron, exCEO de Astronomer?

De acuerdo con información compartida por el medio estadounidense Men's Journal, Byron llevaba más de dos años al frente de la empresa de análisis de datos. Antes de llegar a esta compañía, trabajó para la empresa Lacework en la ciudad de Mountain View, estado de California.

Dentro de su experiencia laboral también se detalla que fue director de ingresos de Cybereason en el área de Boston, director ejecutivo de la empresa Fuz y vicepresidente de ventas de BMC Software. Asimismo, el hombre hizo parte de otras empresas como BladeLogic y VeriCenter. En cuanto a su formación académica, se informa que asistió a Providence College, ubicada en Providence, Rhode Island.

