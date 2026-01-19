Tres ataques de tiburón en 24 horas dejan dos heridos en Australia: uno es un niño que está grave

En poco más de 24 horas se produjeron tres ataques de tiburón en playas de Sídney, Australia, ninguno mortal y dos de ellos a niños, de acuerdo con la información revelada por las autoridades de un país que en 2025 contabilizó al menos una decena de incidentes de este tipo. (Lea también: Mujer despertó con una pitón de dos metros y medio encima de ella: "Cariño, no te muevas")

Los tres ataques, a un hombre y dos niños de 11 y 12 años, tuvieron lugar en playas de Sídney, una de las ciudades más conocidas de Australia, después de que intensas lluvias el fin de semana hayan podido favorecer la presencia de escualos en la zona por la mezcla de agua dulce y salada, apuntaron expertos.

Según una base nacional de incidentes, entre 1791 y 2025 se registraron más de 1.280 ataques de tiburón en Australia, aproximadamente 260 de ellos mortales.



Un niño de 12 años, en estado crítico

El primero se produjo la tarde del domingo en la playa Shark Beach (Playa Tiburón), en el este de Sídney: un tiburón toro, según las autoridades, atacó al menor de edad que permanece hospitalizado en estado crítico.



El suceso ocurrió cuando el menor se encontraba con un grupo de amigos saltando desde una cornisa rocosa de unos seis metros de altura a aguas poco profundas y turbias.



"Fue una escena horrenda cuando llegó la policía. Creemos que fue un tiburón toro el que atacó las extremidades inferiores del niño", declaró el superintendente Joseph McNulty, comandante policial de la zona marítima del estado de Nueva Gales del Sur.

La rápida reacción de los amigos, que se lanzaron al agua para auxiliarlo antes de la llegada de los equipos de rescate, fue clave para salvarle la vida, según la Policía.

Los oficiales subieron al niño inconsciente a un bote policial y le suministraron primeros auxilios, con dos torniquetes en ambas piernas para contener el sangrado, precisó.

Trabajaron por resucitar al menor de camino a un muelle donde los esperaba una ambulancia de paramédicos.

El menor fue trasladado al Hospital Infantil de Sídney, donde permanece bajo cuidados intensivos con heridas graves en las extremidades inferiores.

El tiburón toro, que puede medir más de tres metros, protagoniza muchos de los encuentros entre escualos y humanos en la popular costa este de Australia y es conocido por su tamaño, fuerza y capacidad de habitar tanto aguas saladas como dulces, lo cual les permite internarse en estuarios y zonas costeras con gran movimiento de bañistas y pescadores.



Otro niño sale ileso

Asimismo, un niño de 11 años salió ileso después de que un tiburón mordiera este lunes 19 de enero su tabla de surf en la playa de Dee Why (norte de Sídney), en el segundo incidente relacionado con estos animales desde el domingo.

El suceso ocurrió poco antes del mediodía, cuando el niño practicaba surf y el animal arrancó un fragmento de la tabla sin causarle heridas.

Salvamento Marítimo del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, apuntó que el menor de edad salió del agua por sus propios medios y no fue necesaria la intervención de los servicios de ambulancia.

Como medida preventiva, se desplegaron drones, motos acuáticas y patrullas marítimas para localizar al tiburón, y se ordenó el cierre de la playa al público durante al menos durante 24 horas.



Un episodio "grave"

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por un tiburón en la playa de North Steyne, también este lunes y en Sídney, de acuerdo con los servicios de emergencia.

Este tercer incidente relacionado con escualos en poco más de 24 horas se produjo en el norte de la urbe, poco después de las seis de la tarde.

"El hombre fue sacado del agua por miembros del público que comenzaron a brindarle primeros auxilios antes de la llegada de los servicios de emergencia", dijo la Policía del estado de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

El herido, de unos 20 años según la cadena pública ABC, recibió asistencia médica antes de ser trasladado en estado crítico al hospital Royal North Shore. El episodio fue calificado como "grave" por Salvamento Marítimo.

Todas las playas del norte de Sídney fueron cerradas hasta nuevo aviso.

Las aguas cada vez más congestionadas y las crecientes temperaturas de los océanos parecen estar influyendo en los patrones migratorios de los tiburones y contribuyendo a un aumento de los ataques a pesar de que la sobrepesca está agotando algunas especies, dicen los científicos.

Un gran tiburón blanco mató a un hombre mientras surfeaba en una popular playa oceánica del norte de Sídney en septiembre de 2025. Dos meses después, un tiburón toro mató a una mujer que nadaba en una playa remota de la misma zona. (Lea también: Joven de 19 años murió tras ser atacado por una leona en un zoológico frente a los visitantes)

