Tres detalles clave que comparten los crímenes contra María José Estupiñán y Valeria Márquez

Valeria Márquez fue vilmente asesinada dentro de su propio salón de belleza, ubicado en Guadalajara, México. La mujer fue visitada por un supuesto domiciliario quien, luego de preguntarle su nombre, accionó una pistola en su contra y se dio a la fuga; mientras tanto, decenas de seguidores en sus redes sociales evidenciaban, mediante una transmisión en vivo de la influenciadora, los últimos minutos de vida de la mexicana. Pocas horas después y a más de 3.600 kilómetros, la vida de María José Estupiñán era apagada en la puerta de su casa, ubicada en Cúcuta Colombia, cuando otro supuesto repartidor le disparó en varias oportunidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pese a las distancias, ambos crímenes comparten ciertas coincidencias que reflejan, más allá de las circunstancias de cada asesinato, el crítico panorama de violencia basada en género que se vive en toda la región. Ninguna de las víctimas había cumplido más de 23 años en el momento de su asesinato y las dos fallecidas mantenían perfiles con ciertas similitudes, tales como emprendimientos propios, gran reconocimiento y un cruel final de sus vidas. Las autoridades de México y Colombia trabajan para esclarecer ambos feminicidios, mientras algunos detalles revelan situaciones muy parecidas con respecto al perfil de las víctimas, la modalidad en la que fueron asesinadas y las características de los posibles sospechosos detrás de sus crímenes.



1. Emprendimiento y reconocimiento: las virtudes por las que recuerdan a María José Estupiñán y Valeria Márquez

Tanto Estupiñán como Márquez eran mujeres muy jóvenes y con un prometedor futuro. María José era estudiante de periodismo, modelo y cursaba séptimo semestre y contaba con un emprendimiento de ropa. "Era una mujer joven, emprendedora, con toda una vida por delante, pero esos sueños se vieron truncados como los sueños de muchas mujeres en este país", dijo Magda Victoria Acosta, presidenta de la Comisión Nacional de Género en la Rama Judicial.

Redes sociales

Por su parte, Márquez también era modelo y durante sus últimos años había adquirido gran reconocimiento en redes sociales, luego de haber ganado un famoso concurso de belleza en México, según lo dieron a conocer los medios locales. El éxito que tuvo en plataformas digitales publicando contenido de maquillaje, moda y estilo en general la posicionaba como una mujer muy admirada que logró viajar por diferentes partes del mundo. A su contenido se le suma el emprendimiento de su salón de belleza, ubicado en un centro comercial de Guadalajara, en el que fue asesinada.



2. El misterioso móvil de los feminicidios de María José Estupiñán y Valeria Márquez

Sin duda el acontecimiento que mayor impacto provocó en los feminicidios de María José Estupiñán y Valeria Márquez consistió en la modalidad en la que ambos fueron llevados a cabo. Ambas víctimas fueron llamadas por un falso domiciliario que les llevaba un supuesto detalle, ambas salieron emocionadas a recibirlo y, en los dos casos, el repartidor resultó siendo el autor del crimen. Para el caso de Estupiñán, el autor material del feminicidio le entregó una caja de chocolates y posteriormente le disparó; para el caso de Valeria, el sicario le anunció un caro regalo que le habían enviado y tras consultar su nombre la asesinó.

Valeria Márquez, víctima de feminicidio - Redes sociales

Publicidad

Actualmente ambos asesinos continúan libres. El rostro del homicida de Estupiñán fue identificado en cámaras de seguridad del barrio de Cúcuta en el que aconteció el crimen; en cambio, el de Márquez mantuvo su rostro cubierto en el momento de cometer el feminicidio. Las autoridades de ambos países están acudiendo a testimonios, imágenes y demás alternativas que les ofrecen los escenarios en los que se cometieron los feminicidios para dar con la ubicación y la identidad de los autores del crimen. No descartan que los verdugos hayan sido terceros contratados por los autores intelectuales.



3. Los principales sospechosos en ambos feminicidios

Aunque por el momento no hay capturados, los investigadores en ambos casos postulan a algunos potenciales sospechosos. Debido a que los dos crímenes han sido abarcados bajo los protocolos de posibles feminicidios, investigadores sostienen que las exparejas de ambas mujeres podrían tener relación en los crímenes. Y es que, en ambos casos, han salido a la luz antecedentes violentos que vivieron las dos emprendedoras asesinadas con exparejas.

El caso de María José es el que mayores detalles tiene. Según Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete que habló con Noticias Caracol, María José era víctima de su expareja sentimental en un proceso de violencia intrafamiliar. Vera sostiene que el sujeto involucrado en este proceso “la asechaba, la violentaba y ella puso en conocimiento ante las autoridades y con la denuncia activó la ruta, solicitó la asistencia, solicitó toda la protección, la seguridad y, sobre todo, que ella pudiese gozar de una vida libre de violencia. El Estado colombiano le ha fallado a esta joven”.

Publicidad

Incluso, acorde con la información que se tiene hasta el momento, la colombiana estaba por recibir una indemnización por 30 millones de pesos que derivaba de este procedimiento por violencia intrafamiliar en el que estaba involucrada su expareja.

El caso de Márquez también conserva cierta similitud: medios locales dieron a conocer que, en el pasado, la mujer había publicado historias desde su cuenta de Instagram en las que señalaba a su entonces pareja de haberla mandado a sacar de un bar y que posteriormente fue agredida por el personal del seguridad del establecimiento. En sus publicaciones donde ponía en evidencia los golpes que había recibido, la mujer escribía los siguientes mensajes: "Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, escribió.

Luego publicó un chat con su expareja, en el cual se lee que el sujeto escribía frases como: "No conoces mis peores lados", "para que aprendas a hacerme caso" o "me hacer hacer cosas que no quiero".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO