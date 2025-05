Primera hipótesis del crimen de tiktoker Valeria Márquez: ¿por qué el sicario le preguntó el nombre?

La Fiscalía de Jalisco, México, dio nuevos detalles en torno al feminicidio de la tiktoker Valeria Márquez, de 23 años, quien fue asesinada al interior de su salón de belleza ubicado en la colonia de Real del Carmen, en Zopopan. En medio de una transmisión en vivo, el asesino entró al establecimiento comercial, le preguntó a la víctima el nombre, ella lo confirmó y finalmente el criminal le disparó en dos oportunidades, quitándole la vida a la mujer. La plataforma TikTok cerró la cuenta de la Valeria.

Los hechos ocurrieron sobre las 6:30 de la tarde del martes 13 de mayo mientras Valeria realizaba su directo a través de TikTok y anunció que estaba esperando a una persona que le iba a entregar un supuesto “regalo costoso”.

Según la propia creadora de contenido, fue una mujer llamada Érika quien la llamó y le dijo que una persona le quería entregar un regalo, pero que tenía que ser dado personalmente. El delito causó gran impacto en redes sociales, sobre todo por las manifestaciones de preocupación de la víctima por la sospechosa entrega. Además, la mujer había ironizado sobre la posibilidad de que la estuvieran buscando por algo serio.

Sicario de Valeria Márquez no conocería a la víctima: Fiscalía

La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio, al considerar que el ataque podría haber sido impulsado por motivos de género. Por su parte, Denis Rodríguez, vocero de la Fiscalía, proporcionó nuevos detalles sobre el feminicidio de Valeria Márquez.

Denia Rodríguez le dijo al medio Associated Press que el perpetrador del crimen no tendría ningún tipo de relación con Valeria y confirmó que el martes por la tarde, pocas horas antes del tiroteo, un hombre encapuchado, haciéndose pasar por repartidor, apareció en un salón de belleza en las afueras de Guadalajara, Jalisco, acompañado de otro individuo en motocicleta. De acuerdo con una testigo que estaba en el lugar, ambos afirmaron que tenían un regalo "muy costoso" para Márquez, el cual debía ser entregado personalmente. Al llegar y enterarse de que la buscaban, Márquez manifestó su inquietud en una transmisión en vivo.

La mujer fue asesinada durante plena transmisión. - Foto: redes sociales

Cuando el asesino ingresó a la peluquería preguntó a Valeria su nombre, lo que hace creer a las autoridades que este sujeto estaba contratado para terminar con la vida de la joven creadora de contenido. “El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no le conocía. Con ello podría deducirse sin ser concluyente, podría deducirse que es una persona a sueldo. Pero evidentemente es alguien que va con una encomienda”, dijo Rodríguez.

El vocero también informó que las autoridades investigan si este feminicidio estaría relacionado con el asesinato del exdiputado Luis Armando Córdoba Díaz, ocurrido horas antes en la misma zona, el cual también fue perpetrado por sujetos en motocicleta.

Además, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció en torno al asesinato de la joven de 23 años: “Se está trabajando para poder encontrar a los responsables y el móvil del porqué fue esta situación. Obviamente, nuestra solidaridad con su familia con esta lamentable situación. Está trabajando el gabinete de seguridad en coordinación con la Fiscalía”.

Valeria Márquez, influencer asesinada en México - Redes sociales

Valeria Márquez presentía que la iban a matar

Antes de la transmisión en vivo la que Valeria fue cruelmente asesinada, ella recibió una misteriosa llamada en donde le dijeron que le iban a entregar un supuesto regalo: “Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice ‘oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo ‘mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”.

En otro video, que también está publicado en redes sociales, se ve a Valeria Márquez diciendo: “güey, a lo mejor me iban a matar (…) un regalo costoso. En una hora regreso. Me iban a levantar (…) güey, me quedé preocupada”.

