¿Una millonaria indemnización? Esta sería la causa del feminicidio de María José Estupiñán en Cúcuta

Los sueños de una joven de 22 años, identificada como María José Estupiñán, se vieron truncados en la mañana del jueves 15 de mayo de 2025 a manos de un sujeto que le disparó y acabó con su vida en el barrio El Bosque, Cúcuta, Norte de Santander. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que el asesino de la víctima salió a correr luego de dispararle en tres oportunidades. Además, se conoció que la mujer ya había denunciado violencia intrafamiliar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el reloj corrían las 8:12 de la mañana cuando la tranquilidad en la avenida 3A con calle 11 se interrumpió tras escucharse tres disparos y los gritos de dolor de la joven víctima.

Las autoridades de Cúcuta informaron que el delincuente se habría hecho pasar por un domiciliario y, bajo engaños, llamó a María José para que bajara a la entrada de su casa y así poderle entregar el supuesto paquete. En ese momento, el criminal le entregó a la víctima una caja de chocolates y aprovechó para dispararle a quemarropa a la mujer y luego escapar del lugar de los hechos.

Publicidad

El coronel Leonardo Capacho, comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que “tenemos varias informaciones. Estamos verificando. Ya Policía Judicial ha empezado a realizar las actividades propias par lograr la identificación y el paradero de la persona que ultima contra esta joven”.

Agregó el comandante que “estamos tratando de establecer el móvil del crimen puede que se trate de un presunto feminicidio ya que en años anteriores presenta unas denuncias por violencia intrafamiliar, pero eso es materia de investigación”.

Publicidad

¿Quién era María José Estupiñán?

María Paula Estupiñán era una joven estudiante que cursaba séptimo semestre de comunicación social en la universidad Francisco de Paula Santander. Magda Victoria Acosta, presidenta de la Comisión Nacional de Género en la Rama Judicial, indicó que la víctima “era modelo y tenía un emprendimiento de ropa. Era una mujer joven, emprendedora, con toda una vida por delante, pero esos sueños se vieron truncados como los sueños de muchas mujeres en este país”.

Según la información que se hasta el momento se ha conocido, María José era víctima en un proceso por violencia intrafamiliar a su expareja sentimental y estaba a punto de recibir una indemnización por 30 millones de pesos.

Estaba en séptimo semestre de comunicación social - Noticias Caracol

Expareja de María José Estupiñán "la asechaba"

Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, aseguró en Noticias Caracol que el agresor de María José “la asechaba, la violentaba y ella puso en conocimiento ante las autoridades y con la denuncia activó la ruta, solicitó la asistencia, solicitó toda la protección, la seguridad y, sobre todo, que ella pudiese gozar de una vida libre de violencia. El Estado colombiano le ha fallado a esta joven”.

María José Estupiñán, días antes de su feminicidio, se enteró de que un juez había fallado a su favor estaba próxima a recibir la indemnización, por lo que las autoridades apuntan al sujeto que la víctima denunció por violencia intrafamiliar en el año 2018.

Publicidad

“Como presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, no puedo hacer otra cosa que rechazar y condenar de manera enérgica este crimen que no solamente enluta a una familia, a Norte de Santander, sino que nos tiene que enlutar como comunidad y como sociedad colombiana. Estaremos muy atentos a que la justicia obre con oportunidad y diligencia para que este homicidio no quede en la impunidad y que los responsables paguen por sus actos”, sostuvo Magda Victoria Acosta.

Redes sociales

A través de un comunicado, la universidad Francisco de Paula Santander, indicó que, “desde la comunidad universitaria, rechazamos toda forma de violencia que apague los sueños de nuestros jóvenes. Nos solidarizamos con las familias, amigos y compañeros, a quienes extendemos nuestras más sinceras condolencias”.

Publicidad

(Lea también: Momento exacto en que sicario asesina a María José Estupiñán en Cúcuta y sale a correr)

CAMILO ROJAS,PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias