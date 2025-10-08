En vivo
Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todos los rehenes en Gaza serán liberados "muy pronto".

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Hamás dice estar dispuesto a liberar rehenes en Gaza bajo la propuesta de alto al fuego de Trump
Hamás dice estar dispuesto a liberar rehenes en Gaza bajo la propuesta de alto al fuego de Trump.
AFP

