Trump dice que migrantes también se comen los gansos que están en parques de Springfield

“No me importa, es verdad”, es lo que ha expresado Donald Trump frente a los que dicen que es falso que los migrantes se estén robando mascotas -perros y gatos- para comérselas, según él, en Springfield, Ohio.

Durante una correría en Arizona, realizada el jueves 11 de septiembre, el candidato a la presidencia de Estados Unidos incluyó otro animal.

“Los migrantes se están llevando a los gansos de la ciudad, ya saben, los gansos están ahí en los parques, mirando de un lado al otro y se los llevan. E, incluso, a la gente que está caminando con sus mascotas: ‘Mi perro, se lo llevaron’”, expresó riéndose.

La acusación de Trump se basa en el número de haitianos que han llegado a Springfield, 20 mil.

¿De dónde salió la teoría de las mascotas?

El origen, según verificadores, tiene que ver con tres publicaciones en redes sociales.

Una salió en Facebook, en donde supuestamente un habitante de Springfield cita a una amiga de la hija de un habitante, según la cual sus vecinos -presuntamente haitianos- intentaban comerse a su gato.

La otra es una foto tomada en Columbus, Ohio, y compartida en redes sociales, en la que se ve a un hombre afroamericano cargando un ganso muerto. Se aseguraba que era un haitiano que se iba a comer un ganso.

La tercera publicación es un video en Youtube, grabado con una cámara de la Policía y que llevaba el nombre de ‘Mujer haitiana se come el gato de un vecino en Springfield’. El metraje es real, pero no fue captado en Springfield y la protagonista no era haitiana sino estadounidense.

Tras palabras de Trump hubo alerta de bomba en Springfield

"Debido a una amenaza de bomba enviada hoy a varios organismos en Springfield, el ayuntamiento está cerrado", se leía en la cuenta oficial de la red social Facebook de esta pequeña localidad de 60.000 habitantes.

Desde el lunes 9 de septiembre, tras el debate de Trump y Kamala Harris, la ciudad es escenario de una polémica que afirma falsamente que los migrantes haitianos atacan a perros y gatos para comérselos.

La policía local lo ha desmentido categóricamente, al igual que numerosos medios de verificación de contenidos, como la AFP.

La Casa Blanca denunció una "teoría de la conspiración (...) con raíces racistas".

"Este tipo de declaraciones, este tipo de desinformación es peligrosa, porque algunas personas se lo van a creer, por absurdo y estúpido que sea, y podrían reaccionar de una manera que podría causar heridos", dijo el martes John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Ejecutivo.

"Es la propagación de inmundicia (...) lo que pone vidas en peligro" en "las comunidades que están siendo difamadas", sostuvo por su parte este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

A pesar de la naturaleza altamente dudosa del rumor, Donald Trump y su entorno no parecen dispuestos a retractarse de sus afirmaciones.

"Ohio está inundado de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos procedentes de Haití, que se apoderan de ciudades y pueblos a un ritmo nunca visto", volvió a escribir el jueves el candidato republicano en su red social Truth.