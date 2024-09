"Se están comiendo las mascotas de la gente": crecen críticas a Trump por esta frase

Durante el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump en Filadelfia, temas cruciales como economía, aborto y migración fueron los que sobresalieron en la mesa.

El tema económico, de los principales en debate

Uno de los pocos momentos en los que ambos candidatos intercambiaron miradas fue durante la llegada al escenario de su primer y posiblemente único debate presidencial, justo cuando finalmente se conocieron frente a frente. Segundos después, se dio la primera confrontación y fue sobre la economía.

“Mi plan es dar una deducción fiscal de 50.000 dólares a las pequeñas empresas que se pongan en marcha sabiendo que son parte de la columna vertebral de la economía estadounidense. Mi oponente, por otro lado, tiene el plan de hacer lo que ha hecho antes, que es proporcionar una reducción de impuestos a los multimillonarios y las grandes corporaciones”, afirmó Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial.

Por su parte, Donald Trump añadió: “Tenemos una inflación como nunca antes. Probablemente la peor en la historia de nuestra nación. Estábamos en 21%, pero eso es ser generoso, porque muchas cosas están un 50%, 80% más caras. Esto ha sido un desastre para la clase media. Pero, además, tenemos millones de personas que llegan a nuestro país desde prisiones y cárceles. Están llegando y están ocupando puestos de trabajo que eran de afroamericanos y latinos”, añadió Donald Trump, excandidato presidencial.

También se enfrentaron sobre el tema del aborto

“No estoy a favor de la prohibición del aborto. Pero no importa porque este tema ahora ha sido asumido por cada estado”, añadió Trump.

“El gobierno y ciertamente Trump no deberían decirles a las mujeres qué deben hacer con sus cuerpos”, Kamala Harris.

Trump afirmó que migrantes se estaban comiendo a las mascotas

El exmandatario repitió, además, que migrantes haitianos supuestamente se comen a las mascotas en Ohio. Las autoridades han desmentido el hecho.

“En Springfield, se están comiendo a los perros. La gente que entró se está comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí”, añadió Trump.

A lo que Harris respondió: “está hablando de algo extremo”.

El mensaje de cierre

“En realidad, soy la única persona en este escenario que tiene un plan que tiene como objetivo ayudar a la clase media y a los trabajadores de Estados Unidos”, añadió Harris.

“Si ella se convierte en presidenta, este país no tiene ninguna posibilidad de éxito. No solo no habrá éxito, terminará siendo Venezuela con esteroides”, afirmó Trump.

Ahora, la campaña por la presidencia toma un nuevo impulso. Kamala Harris hará un evento en Carolina del Norte este jueves 12 de septiembre, mientras Donald Trump viajará a Arizona.