Trump dice que aceptará los resultados electorales en EE. UU. si las elecciones son “honestas”

El presidente Donald Trump dijo este martes 27 de octubre que respetaría los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos "si son honestos", en lo que pareció ser un nuevo intento de sembrar dudas antes de la votación de la próxima semana.

Trump ha intensificado sus afirmaciones infundadas, que datan de hace años, sobre un supuesto fraude electoral masivo, mientras las encuestas muestran que los republicanos podrían perder el control del Congreso en las elecciones del martes.

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"Lo haré, si son elecciones honestas", dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó si respetaría los resultados de las elecciones de mitad de mandato, mientras se dirigía a Texas para un viaje de campaña.



El presidente, de 80 años, también se comprometió, con ciertas reservas, a trabajar con los demócratas, sus rivales, si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

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"Encontraremos una solución. Miren, tengo un fuerte poder de veto. Espero que no sea así, pero si lo es, ya ha sucedido antes con muchos presidentes", dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington.

"Tienes un fuerte poder de veto y terminas trabajando en los acuerdos"

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Los republicanos temen una "ola azul" demócrata en las elecciones de mitad de mandato, ya que los votantes podrían castigarlos por la inflación impulsada por los precios del petróleo, que se han disparado desde que Trump lanzó su guerra contra Irán.

Durante el último mes, Trump ha celebrado mítines casi diarios por todo Estados Unidos para aumentar la participación de su base de seguidores MAGA, al afirmar que es el único que puede evitar la derrota.

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Su tercera visita a Texas en el último mes refleja esas preocupaciones, ya que las encuestas muestran una contienda reñida por el Senado en un estado que ha sido sólidamente republicano durante más de 30 años.

Trump dijo que el martes, en Texas, recibiría un "regalo" de Venezuela —cuyo líder, Nicolás Maduro, fue derrocado en una operación militar estadounidense en enero—: un buque cisterna que contenía un millón de barriles de petróleo.

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Lo acompañará el secretario de Estado, Marco Rubio, defensor de una línea dura hacia América Latina, quien realiza una inusual incursión en la campaña electoral de cara a lo que muchos creen que será una candidatura presidencial en 2028.

Pero en los últimos días, Trump también ha intensificado las acusaciones de fraude electoral que lo han obsesionado desde que perdió las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

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Tras su derrota ante Joe Biden, Trump avivó las protestas que, el 6 de enero de 2021, llevaron a sus seguidores a atacar el Capitolio de Estados Unidos en un intento por impedir la certificación final de las elecciones.

Algunos críticos temen ahora que Trump esté allanando el camino para impugnar los resultados de las elecciones de mitad de mandato o incluso para recurrir a algún tipo de poderes de emergencia.

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El lunes, Trump ofreció una recompensa de un millón de dólares en efectivo a cualquier persona que proporcionara información que condujera a condenas por fraude electoral.

AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G