Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por hermanos capos del Cartel de Sinaloa

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de dos capos del narcotráfico vinculados al poderoso Cartel de Sinaloa.

Los narcotraficantes buscados son René Arzate García, alias La Rana, y su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles, considerados capos de la plaza de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para el Cartel de Sinaloa, catalogado como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump. "A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Ambos están acusados de narcotráfico en el Distrito Sur de California desde 2014 y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según la agencia antidrogas DEA, La Rana y Aquiles han controlado conjuntamente el área de Tijuana durante los últimos 15 años manteniendo su autoridad mediante la violencia.



De acuerdo con el Gobierno estadounidense, los hermanos son figuras clave en el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado una grave crisis de opioides en Estados Unidos y que Trump catalogó como "arma de destrucción masiva".



El anuncio de esta recompensa se produce menos de una semana después del operativo del Ejército mexicano apoyado por la inteligencia estadounidense que derivó en la muerte en Jalisco del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado del país.

Este capo murió tras ser perseguido en una zona semirural cerca de Tapalpa, en el oeste de México. La operación terminó con la muerte de decenas de agentes policiales y soldados, así como de sicarios que protegían a "El Mencho" en medio de temores de nuevos enfrentamientos entre las organizaciones delictivas para ocupar su espacio.

EDITADO POR JULIÁN SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE Y AFP