Conflicto Afganistán - Pakistán: talibanes dicen haber abatido a 75 soldados paquistaníes en ataque

El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes que al menos 75 soldados paquistaníes han muerto y otros 84 han resultado heridos en el marco de las operaciones lanzadas por sus fuerzas desde la pasada noche, una cifra no contrastada por fuentes independientes ni reconocido por el mando militar de Islamabad.

"Los ataques de represalia contra centros del régimen militar paquistaní cerca de la Línea Durand resultaron en la muerte de 75 soldados paquistaníes y heridas a otros 84", declaró el portavoz del 201 Cuerpo Khalid bin Walid, Mawlawi Wahidullah Mohammadi, en una entrevista con la Radio y Televisión Nacional de Afganistán.

Según el portavoz, estos ataques habrían golpeado instalaciones militares en Abbottabad, Nowshera y las proximidades de Islamabad, en una jornada en la que el mando afgano asegura haber capturado dos bases y 19 puestos militares cerca de la Línea Durand, manteniendo bajo custodia los cuerpos de 23 militares y a varios individuos capturados tras los enfrentamientos.



Este balance de bajas se produce de forma paralela a las denuncias de ataques contra la población civil en suelo afgano, donde la televisión estatal informó de bombardeos nocturnos de la aviación paquistaní contra áreas residenciales en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika, que habrían causado la muerte de tres personas, incluidos dos niños.



En el cómputo global de las últimas horas, el mando talibán solo reconoce haber sufrido ocho bajas en sus propias filas y sitúa el total de víctimas civiles en tres fallecidos y 20 heridos, mientras que Islamabad ninguna.

Esta escalada es parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero que se intensificó tras un bombardeo paquistaní en la provincia de Nangarhar que causó 17 muertos, desencadenando la actual respuesta militar del régimen talibán en territorio paquistaní.



¿Qué se sabe sobre los recientes ataques?

Pakistán lanzó el viernes ataques aéreos contra ciudades del vecino Afganistán, en una importante escalada después de meses de ataques y ataques transfronterizos a lo largo de su porosa frontera. Esto es lo que se sabe sobre los combates, que han despertado temores de un conflicto más amplio entre los dos vecinos.



Las huelgas siguen a los enfrentamientos

La operación nocturna de Pakistán tuvo lugar después de los enfrentamientos del jueves por la noche, cuando las fuerzas afganas atacaron a las tropas fronterizas paquistaníes en represalia por ataques aéreos anteriores de Islamabad.

El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, dijo que las fuerzas de su país atacaron objetivos de defensa en la capital afgana, Kabul, la ciudad sureña de Kandahar y la provincia sudoriental de Paktia. Ninguna de las partes ha anunciado formalmente una campaña militar a gran escala, aunque Tarar dijo en una publicación en X que "ahora es una guerra abierta".

Islamabad afirma que está respondiendo a ataques militantes que, según afirma, se originan en territorio afgano, aunque las autoridades talibanes de Afganistán niegan que permitan que su suelo sea utilizado contra Pakistán.

Se ha informado de la muerte de decenas de personas en los últimos meses, mientras que los cruces fronterizos permanecen en gran parte cerrados. Como la diplomacia fracasa repetidamente, el riesgo de una mayor escalada es alto.



Afirmaciones contradictorias

Ambas partes han emitido versiones muy diferentes de lo sucedido. El gobierno talibán confirmó los ataques aéreos del viernes, pero el portavoz Zabihullah Mujahid dijo que no hubo víctimas en las zonas urbanas.

Horas antes, había anunciado "operaciones ofensivas a gran escala" en la frontera en respuesta a lo que llamó repetidas violaciones paquistaníes. El Ministerio de Defensa de Afganistán dijo que ocho de sus soldados murieron en combates terrestres.

Un funcionario provincial afgano dijo que un proyectil de mortero hirió a siete civiles en un campamento para personas que habían regresado de Pakistán, y que una mujer se encontraba en estado grave. Pakistán y Afganistán afirman haber matado a docenas de combatientes enemigos en enfrentamientos recientes. Mujahid dijo que varios soldados paquistaníes habían sido "capturados vivos", una afirmación que Islamabad niega.



Militantes

En el centro de la disputa está la acusación de larga data de Pakistán de que Afganistán no está haciendo lo suficiente para frenar al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). El grupo militante ha intensificado sus ataques dentro de Pakistán desde que los talibanes regresaron al poder en Kabul en 2021, según analistas. Islamabad afirma que muchos de estos combatientes operan desde suelo afgano, lo que el gobierno talibán rechaza.

En los últimos meses se han producido importantes ataques en Islamabad y la región fronteriza, y el resurgimiento de la violencia militante ha profundizado la desconfianza entre los vecinos.



Diplomacia frágil

El enfrentamiento más grave en meses se produce tras los esfuerzos diplomáticos que han dificultado contener las tensiones. Qatar y Turquía negociaron una tregua tras los mortales enfrentamientos de octubre en los que murieron más de 70 personas de ambos bandos.

Pero múltiples rondas de negociaciones desde entonces no han logrado producir un acuerdo duradero. Arabia Saudita intervino recientemente para mediar en la liberación de tres soldados paquistaníes capturados por Afganistán. Irán también intervino, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo el viernes que Teherán "está dispuesto a proporcionar toda la asistencia necesaria para facilitar el diálogo y mejorar el entendimiento y la cooperación entre los dos países".

Sin embargo, algunos expertos dicen que podría ser demasiado tarde para una diplomacia efectiva. Qamar Cheema, analista político paquistaní, declaró a AFP que Islamabad había "utilizado todas las opciones, incluida la diplomacia regional y la comunicación directa, pero no se había cumplido nada".



Tensiones históricas

Afganistán y Pakistán comparten la disputada Línea Durand, una frontera de la era colonial que Kabul nunca ha reconocido formalmente. Los santuarios militantes transfronterizos, los flujos de refugiados y las acusaciones de interferencia han tensado los lazos durante décadas.

Desde el regreso de los talibanes al poder, las relaciones han oscilado entre un diálogo cauteloso y una hostilidad abierta. Los cruces fronterizos se han cerrado con frecuencia después de enfrentamientos, lo que ha perturbado el comercio y el movimiento de personas.

Los últimos hechos de violencia marcan lo que los analistas describen como la fase más peligrosa hasta el momento, en la que Pakistán parece apuntar a sitios del gobierno talibán en lugar de sólo supuestas posiciones del TTP. El experto en el sur de Asia Michael Kugelman calificó los ataques nocturnos como una "escalada significativa y peligrosa".

