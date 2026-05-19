Una familia entera murió después de comer una sandía: autoridades investigan qué ocurrió

El temor e incertidumbre se apoderó entre los hogares de Mumbai, India, después que una familia de cuatro personas falleciera bajo extrañas circunstancias que hoy son materia de investigación. Dos adultos y dos menores de edad murieron tras ingerir sandía. Los hechos, según han revelado los mismos encargados del caso, son confusos.

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Los hechos ocurrieron el día 25 de abril, cuando la familia fue anfitriona en su hogar de una comida junto a allegados en su residencia, ubicado en el barrio Pydhonie, al sur de Mumbai. Después de presidir la reunión, la familia Dokadia decidió comer un sandía como postre.

Los cuatro miembros empezaron a experimentar entonces fuertes episodios de diarrea y vómito. Aunque hubo una reacción rápida para auxiliares y llevarlos a un centro médico, no se pudo hacer mayor cosa. Una de las menores incluso tuvo que ser reanimada. Finalmente, los cuatro fallecieron poco después de llegar al Hospital JJ.



La noticia obtuvo mayor visibilidad por los titulares de medios locales, que bautizaron el caso como “muerte por sandia” como referencia a la última comida que tuvieron Abdullah, Nareen, Ayesha y Zainab en casa. Además, la cobertura del caso ha sembrado temor entre las familias de consumir este fruto, que es conocido por ser un alimento característico de la temporada de verano.



Según informes citados por la BBC, la fruta que consumió la familia Dokadia habría sido envenenada o adulterada. Y es que la policía de Mumbai informó que las pruebas forenses arrojaron en sus resultados que la causa de muerte de las cuatro personas ocurrió por fosfuro de zinc, una sustancia altamente tóxica que se usa para matar ratas. El químico fue encontrado en los órganos de las víctimas y en los restos de la fruta durante la inspección forense.



“El análisis detectó fosfuro de zinc en hígado, riñón y bazo de los fallecidos, así como en las muestras de sandía recolectadas”, explicó el director del laboratorio, Vijay Thakare.

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Aunque la investigación ya muestra el causante d ela muerte de esta familia, hay muchas dudas que se elevan entre los encargados. Y es que la sustancia solo estaba presente en la sandía y en ningún otro elemento o alimento de la casa. De todas formas, la gente en India ha cedido al pánico y ha dejado de comprar esta refrescante fruta, lo que ha provocado una fuerte baja de la demanda en los mercados.

María Paula Rodríguez Rozo

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