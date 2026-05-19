La derrota de Elon Musk en la demanda que presentó contra OpenAI y Sam Altman

Un tribunal federal de California desestimó la demanda del magnate estadounidense Elon Musk interpuesta contra la poderosa OpenAI y el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman; su presidente, Greg Brockman; la Fundación OpenAI y Microsoft. (Lea también: "Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita": Elon Musk sobre OpenAI)

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El jurado de nueve miembros de la ciudad de Oakland, en California (EE. UU.), dictaminó que la acusación interpuesta por la persona más rica del mundo no se presentó dentro del marco temporal estipulado por la ley y, por lo tanto, quedó prescrita.

La decisión fue ratificada y confirmada por la jueza del caso, Yvonne González Rogers.



El fallo representa una victoria estratégica para Altman en un momento clave para la estabilidad de la empresa creadora de ChatGPT para asegurar la continuidad de sus planes de expansión financiera de cara a una próxima salida a bolsa, que los analistas proyectan como un éxito histórico para el sector tecnológico.



Musk acusó a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que habían traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

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Por su parte, OpenAI calificó la demanda como un intento infundado y motivado por la "envidia" que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

El abogado de la tecnológica presentó en el juicio, que comenzó el pasado 28 de abril, varios correos electrónicos de los asesores de Musk en los que se discutían los posibles porcentajes de participación accionaria del magnate si la empresa dejara de ser sin fines de lucro.



La reacción de Musk

En su cuenta en X, el magnate anunció que apelará el caso, ya que "el jurado nunca se pronunció realmente sobre el fondo del asunto" y que "saquear organizaciones benéficas es increíblemente destructivo para la filantropía en Estados Unidos".

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También arremetió en redes contra la jueza Gonzalez Rogers por sentar un "precedente terrible", acusándola de ser una "jueza activista" que utilizó al jurado para cubrir un fallo defectuoso que podría haber dictado ella misma. Sin embargo, Musk borró ese tuit unas horas más tarde.

El dueño de SpaceX y Tesla alegaba que Altman y Brockman habían utilizado una donación de 38 millones de dólares que había realizado a OpenAI para que operase como un centro de desarrollo de IA en beneficio de la humanidad.

El abogado de Musk, Steven Molo, atacó la credibilidad del director ejecutivo de OpenAI, al invocar la visión fundacional de la compañía: "Una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial, de código abierto en la medida de lo posible, en beneficio de la humanidad".

La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, respondió con un ataque contra Musk, para lo que usó el testimonio de Shivon Zilis -una socia comercial del magnate con quien tiene cuatro hijos- y que había actuado como intermediaria entre las partes de este caso. "Ni siquiera las personas que trabajan para él, ni siquiera la madre de sus hijos, pueden respaldar su versión", dijo Eddy.



¿Cómo se creó OpenAI?

OpenAI fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial (IA).

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Musk aportó cerca de 45 millones de dólares, pero en 2017 su relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos retrasos de lograr sus objetivos.

Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones. Desde entonces ha llevado a cabo proyectos de IA a través de su empresa aeroespacial SpaceX después de absorber su startup de este campo, xAI.

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En 2019, OpenAI pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado.

Altman, que fue despedido inesperadamente por la junta directiva de OpenAI en noviembre de 2023 por falta de transparencia antes de ser readmitido a petición de los empleados, sale de este juicio con graves acusaciones de manipulación y de fomentar una cultura laboral tóxica, denuncias sobre las que el jurado no se ha pronunciado.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP