Murió Carmen Navas, 10 días después de conocer fallecimiento de su hijo, preso político en Venezuela

Carmen Navas se convirtió en símbolo del dolor de los familiares de presos políticos en Venezuela tras morir este domingo, días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Quero, ocurrida diez meses antes bajo custodia del Estado, sin que ella recibiera información pese a insistentes solicitudes.



"A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas", escribió en X la periodista Maryorin Méndez, quien acompañó a la mujer mientras denunciaba la desaparición de su hijo, cuyo paradero y condiciones de reclusión se desconocieron hasta que su muerte fue confirmada hace once días.

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Su fallecimiento cierra un caso que conmocionó a los venezolanos y reavivó el debate sobre la liberación de personas que familiares y ONG consideran detenidas por motivos políticos, aunque instituciones como el Ministerio Público las señalen por delitos comunes.



Desaparición de Quero Navas

El pasado 7 de mayo, el Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó la muerte de Quero Navas, caso que cobró notoriedad por el recorrido de Carmen Navas, una octogenaria que durante meses pidió ayuda para ubicar a su hijo, detenido a inicios de enero de 2025.

"No solamente yo pedía por encontrar a mi hijo, sino a todas esas criaturas, a todos esos muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud metidos en esas cárceles", dijo Navas en un video difundido días antes por Méndez.



También exigió, tras la experticia realizada al cuerpo, saber cuándo murió y por qué, al asegurar que su hijo no tenía diez meses de fallecido.



La última vez que se vio a Carmen Navas fue el viernes pasado, cuando asistió, rodeada de decenas de personas, a una misa en memoria de su hijo. Su mirada clara y su rostro triste quedarán en la memoria de quienes siguieron lo que muchos describieron como un viacrucis.

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Este domingo, Méndez relató en redes que tras la misa, la abuela Carmen Teresa —como la llamaba— aseguró sentirse "muy bien, tranquila, a pesar del momento".

Sin embargo, el sábado fue llevada a un centro de salud por un malestar.

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"Se estaba apagando", afirmó la periodista, al indicar que, aunque la tensión arterial y el electrocardiograma eran normales, luego de regresar a casa por petición propia, falleció el domingo.

"Siento que Carmen Teresa Navas lo dio todo, puso toda su energía en esto y ahí se quedó", agregó Méndez.



Reacciones por muerte de Carmen Navas

La muerte de Carmen Navas se volvió rápidamente tema de conversación en redes sociales. "El testimonio de vida de la Sra. Carmen Navas es y será por siempre una fuente inagotable para la lucha por la dignidad en #Venezuela", escribió el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, quien señaló que "la incesante búsqueda de su hijo develó, tristemente, que la saña institucional no ha tenido límites en el país".

También reaccionó en X la líder opositora María Corina Machado: "No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia".

El cardenal Baltazar Porras aseguró que Navas "luchó por encontrar a su hijo Víctor Hugo y no descansó hasta saber de él, en el desenlace más desgarrador e injusto de los últimos tiempos" en el país.

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Incluso este lunes, Amnistía Internacional comenzó con un minuto de silencio en su honor un encuentro de dos días en Caracas.

"Lamentablemente el caso de la señora Carmen Navas que se ha convertido en un emblema, un símbolo de lucha y de resistencia por los derechos humanos", dijo a EFE Erika Guevara Rosas, directora sénior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de AI, quien calificó las muertes de Víctor Quero y de Carmen Navas como "devastadora" y "muy simbólica de esta crisis en materia de derechos humanos que enfrenta Venezuela".



Presos políticos en Venezuela

El caso ha vuelto a poner el foco en los presos políticos, tras las liberaciones iniciadas a finales del año pasado por el ahora depuesto Nicolás Maduro —capturado en enero por EE.UU.— y la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que no cubre a todos los detenidos.

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Según Foro Penal, hasta el 11 de mayo había 454 presos políticos en Venezuela, mientras que la ONG advierte que desde 2014 "se han registrado 19.092 detenciones políticas en Venezuela".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE