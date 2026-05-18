Cancillería de Bolivia responde a Petro por decir que en el país andino hay "insurrección popular"

La Cancillería de Bolivia rechazó este domingo las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que en el país existe una "insurrección popular" que exige la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, y pidió respeto al principio de no injerencia en asuntos internos.



El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que las palabras del mandatario colombiano "no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados".

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"Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos", agregó.

Asimismo, sostuvo que los desafíos que enfrenta el país deben resolverse "en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo", lo cual corresponde "exclusivamente al pueblo boliviano".



También subrayó "la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe".



¿Qué dijo Petro sobre Bolivia?

Petro había señalado este domingo, a través de su cuenta en X, que Bolivia atraviesa una "insurrección popular" debido a protestas y bloqueos que piden la salida de Paz.



El mandatario colombiano añadió que su Gobierno está dispuesto, "si es invitado", a "buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana" y solicitó que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas".



¿Qué está pasando en Bolivia?

Desde la semana pasada, la Federación de Campesinos de La Paz 'Túpac Katari', la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones mantienen protestas y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en rechazo a reformas impulsadas por su Gobierno mediante un paquete de al menos diez leyes económicas.

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El sábado se registraron enfrentamientos cuando las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaron un operativo para habilitar un "corredor humanitario" destinado al transporte de combustibles y oxígeno medicinal hacia La Paz y la ciudad vecina de El Alto.

Más tarde, el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas conjuntas para evitar mayores tensiones y convocó al diálogo a sectores campesinos y dirigentes vecinales.

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La reunión prevista para este domingo se instaló sin la participación del principal sector campesino, que ratificó su postura y anunció nuevas acciones tras dos semanas de movilizaciones.

A estas protestas se sumaron seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes llegaron este domingo a El Alto luego de seis días de caminata por el altiplano paceño.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE