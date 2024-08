Así fue como valiente niño corrió por ayuda para salvar a su mamá de morir ahogada

Un rescate épico en Texas, Estados Unidos, arrebató de las garras de la muerte a una mujer en medio de la angustia de su hijo. La valentía de un niño y la cooperación de la Policía y de un grupo de hombres convirtió el episodio en un mal recuerdo.

>>> También le puede interesar: Mamá cayó a estanque tras una convulsión: su hijo pidió auxilio y ocurrió un rescate épico

Un valiente niño salvó a su madre de ahogarse en Texas luego de correr en busca de ayuda de la Policía.

"Está convulsionando, se hundió, ella está en el agua", era la voz desesperada pidiendo auxilio del pequeño Dwight al oficial Chuck Cobb.

Publicidad

"Yo estaba estacionado, vi lo que parecía ser un niño corriendo por el medio de una carretera de siete carriles. El pequeño estaba aterrado”, relató el oficial Cobb.

Dwight temía lo peor. Su madre había sufrido una convulsión mientras manejaba, pisando por error el acelerador y hundiéndose en un estanque.

Publicidad

¿Cómo lograron sacar a la mamá de Dwight del vehículo?

Al ver la parte frontal del vehículo totalmente hundido y saber que estaba una mujer dentro de él, el oficial pensó de inmediato en romper las ventanas del carro.

Cada segundo parecía infinito. En medio de la preocupación, como por milagro, según describe el oficial, dos conductores llegaron al rescate y juntos, los tres, lograron sacar a la madre de Dwight del carro y devolverle, literalmente, la vida.

“Fue una sensación grandiosa, para ser sincero. Después de unos minutos de reanimación, estaba preocupado. Cuando finalmente tomó esa bocanada de aire fue un gran alivio”, recordó el oficial Cobb.

Hoy, tres semanas después del accidente, la madre logró respirar por sí sola. Sin embargo, aún permanece bajo cuidado médico.

Publicidad

“Ella me lo dijo en el hospital hace un rato. Me miró y me dijo: ‘¿Sabes?, ahora somos familia"', finalizó el oficial Cobb.

>>>También puede leer: Soñaba con ser deportista profesional y perdió una pierna al salvar a la mamá en accidente