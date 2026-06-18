Viajó a Grecia para su despedida de soltera de ensueño, pero falleció faltando pocos días de casarse

La ilusión de su matrimonio terminó en tragedia para Sara Ceccantini, una italiana de 38 años que perdió la vida tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras disfrutaba de un viaje de despedida de soltera en la isla de Mykonos, ubicada en Grecia.

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La mujer tenía previsto casarse el próximo 20 de junio en Italia con su pareja, Luca Bugialli, de 34 años, con quien tenía una hija de tres años.

El accidente ocurrió durante la noche del domingo, cuando Ceccantini se trasladaba junto a dos amigas hacia un restaurante en un automóvil con conductor. De acuerdo con información difundida por la agencia ANSA, el vehículo en el que se movilizaban fue impactado violentamente por otro automóvil en una carretera de la isla.



Sara viajaba en uno de los asientos traseros, precisamente en la zona donde se produjo el golpe más fuerte, por lo que sufrió lesiones de extrema gravedad. Las otras personas que estaban en el vehículo resultaron heridas, aunque sus vidas no corren peligro.



Tras el choque, los equipos de emergencia llegaron al sitio y trasladaron a la italiana al centro de salud de Mykonos. Los médicos evaluaron la posibilidad de enviarla a un hospital en Atenas debido a la complejidad de su estado, pero el traslado no fue posible por la gravedad de sus heridas.



Horas después, pese a los esfuerzos del personal sanitario, la mujer falleció.

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Las autoridades griegas continúan investigando cómo ocurrió el accidente. Una de las hipótesis apunta a que uno de los vehículos pudo haber invadido el carril contrario, aunque por ahora no existe una versión oficial sobre la mecánica del siniestro.

La policía abrió una investigación por homicidio vehicular para establecer las posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni imputadas por el caso.

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En un principio, algunos medios locales aseguraron que el conductor del vehículo que habría causado el accidente dio positivo en una prueba de alcoholemia. Sin embargo, esa información fue descartada por las autoridades.

“Se realizaron todas las pruebas necesarias a los dos conductores de los vehículos que colisionaron, sin que se encontraran rastros de consumo de alcohol”, explicó la portavoz policial Konstantia Dimoglidou a la agencia ANSA.

Ceccantini residía en la ciudad de Arezzo, en Italia. Era graduada en Economía y trabajaba en una planta industrial de Prada Group ubicada en la región de Toscana.

María Paula Rodríguez Rozo

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