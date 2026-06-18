¿Estadounidense falsamente acusado de abuso en Bogotá podrá seguir proceso de adopción de 3 niños?

La pareja de esposos estadounidenses que vivieron un duro episodio tras la falsa acusación que recibió Grant Gail de abusar sexualmente de un niño se encontraba en medio de un proceso de adopción de tres menores de edad. Fabio Humar, abogado del extranjero, respondió en qué va esa diligencia.



El abogado habló previamente con Noticias Caracol y se refirió a este proceso: “El procedimiento de adopción en Colombia es de lo más exigentes del mundo. Es un modelo que se copia en otros países. Aquí le pareció gracioso a la comunidad hacer esto”.



"Estában en la etapa final del proceso de adopción"

A pesar del complejo momento que vivieron por cuenta de la falsa acusación, la pareja de esposos sí podrá seguir adelante con este trámite. El abogado Humar le dijo a la emisora Blu Radio que “cuando es un extranjero, en este caso un americano el que quiere adoptar, se le pide incluso al FBI en los Estados Unidos que certifique los antecedentes y el comportamiento de ese ciudadano allá y lo propio se hace aquí en Colombia y no solo se hace con la familia adoptante, sino con la familia ampliada. Es un proceso que dura varios años. Ellos estaban en la etapa final del proceso”.

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Agregó el defensor que, al suceder el desafortunado episodio, “ellos ya retomaron el proceso y en este momento están con sus hijos y, por supuesto, quieren finalizar el proceso como corresponde e irse a vivir a los Estados Unidos”.



Estadounidense acusado falsamente de abuso no habla español

Sobre cómo los menores tomaron lo que sucedió el pasado fin de semana, el abogado señaló que “ha sido un episodio muy traumático. Los niños vivieron esto de un momento a otro, además esto pasa en cuestión de segundos, unos pocos minutos, los desprenden allá de ese apartamento, se los llevan a Medicina Legal sin entender qué pasaba. El estadounidense y su esposa casi no hablan español, las comunicaciones han sido todas en inglés, entonces todavía que menos entendían que era lo que pasaba, pero ahí estaban con sus con su acompañamiento. Ahí están y pues la idea es que esto concluya lo más pronto posible y que la fiscalía ojalá cierre el proceso esta semana o sino la otra”.

Sobre por qué el menor se encontraba en el balcón con el ciudadano estadounidense, el abogado dijo que “el señor lo sacó al balcón para calmarlo, porque el niño tuvo una rabieta con su hermanita. Esta gente estaba quedándose en un Airbnb muy pequeño, entonces lo sacan al balcón, a una pequeña terraza. Dentro del apartamento quedaron la esposa y los otros dos hijos, una de las cuales tiene 15 años. Es decir, los dividió un vidrio de unos pocos milímetros y lo estaba calmando, le estaba diciendo, ‘mira, cálmate’. Lo sacudió un poco para que dejara de llorar, y la conclusión de una señora afiebrada y de otro señor enloquecido fue que había una violación en curso y les pareció pues que era del carajo gritar eso”.



Los delitos que habrían cometido quienes acusaron falsamente a estadounidense de abuso

Finalmente, sobre los delitos que las personas que acusaron falsamente al ciudadano norteamericano cometieron, el defensor sostuvo que “nosotros estamos pidiendo el expediente completo en la Fiscalía, que no hemos tenido acceso, pues porque realmente esto terminó el lunes en la madrugada las 4:00 o 3:00 de la mañana. A ver si alguno de esos ciudadanos entregó esa información por escrito o fue entrevistado por la Policía. De haber sido así, habría lugar a iniciar acciones por falso testimonio, por fraude procesal. En todo caso, vamos a iniciar acciones penales por injuria, por calumnia y no descartamos iniciar acciones civiles en contra del patrimonio de estas personas, insisto, para intentar reparar en algo el daño causado, pero vamos a iniciarlas así nos tome una década”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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