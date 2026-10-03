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Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Bar se derrumbó con 50 personas en su interior, al menos 12 resultaron heridas: así quedó

Video | Bar se derrumbó con 50 personas en su interior, al menos 12 resultaron heridas: así quedó

Momentos de tensión se vivieron en un bar de San Vicente de la Sonsierra, España, luego de que parte de la estructura colapsara con cerca de 50 personas en su interior.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Video | Bar se derrumbó con 50 personas en su interior, al menos 12 resultaron heridas: así quedó
Bar se derrumbó con 50 personas en su interior -
Captura de pantalla

Un total de doce personas, de las que seis fueron trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, resultaron heridas de diversa consideración en el derrumbe este sábado de un bar en un pueblo del norte de España.

El suceso ocurrió hacia las 5:25 horas de la madrugada en un bar de la localidad de San Vicente de la Sonsierra, en la comunidad autónoma de La Rioja, que tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas y en cuyo interior había medio centenar de personas, algunas de las cuales quedaron atrapadas por los cascotes.

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La Guardia Civil de La Rioja indicó en un comunicado que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.

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"Derrumbe parcial en el interior del local, donde se encontraban alrededor de 50 personas en ese momento", afirmó la Guardía Civil por medio de una publicación en la que se logran vr imágenes del interior de la estructura. Las imágenes dejan ver el colapso parcial del suelo y el techo del lugar.

De las doce personas heridas, un hombre tiene una posible fractura en la pierna y herida abierta, mientras que las demás tienen lesiones leves.

Seis de los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, la capital regional, y tres al centro de salud de la localidad de Haro, mientras que el resto, con lesiones de carácter leve, recibieron asistencia en el lugar del suceso.

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En una vivienda contigua, que estaba vacía, también se derrumbó una pared como consecuencia de lo ocurrido en el bar.

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AGENCIA EFE.

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