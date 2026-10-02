¿Qué se sabe sobre la muerte de Ken Urker, expareja de Gypsy Rose Blanchard? Ella se pronunció

La repentina muerte de Ken Urker, de 34 años, ha conmocionado al entorno mediático en Estados Unidos. Urker, conocido por su relación sentimental con Gypsy Rose Blanchard y por ser el padre de su hija, fue localizado sin vida en su residencia de Raceland, en la parroquia de Lafourche, Luisiana. El trágico hallazgo ocurrió el jueves 1 de octubre de 2026, fecha en la que el joven cumplía 34 años.



¿Qué se sabe sobre la muerte de Ken Urker?

Según los reportes oficiales y las informaciones divulgadas por las autoridades de Luisiana, los agentes de la Oficina del Sheriff de Lafourche acudieron a la vivienda aproximadamente a las 6:15 p. m. tras recibir una solicitud de verificación. Un familiar cercano a Urker decidió acudir personalmente a la casa preocupado porque el joven no respondía a las llamadas ni a los mensajes. Horas antes, Gypsy Rose le había enviado un mensaje para felicitarlo por su cumpleaños, pero no obtuvo respuesta.

Al ingresar a la propiedad, el familiar encontró a Urker sin vida en su cama, con el cuerpo frío y sin presentar signos de respiración. Durante las primeras diligencias en la escena, los oficiales aseguraron diversos indicios materiales. Entre los elementos hallados junto al cuerpo figuraban presunta parafernalia relacionada con el consumo de drogas, como una jeringa y cucharas, una sustancia en polvo desconocida, dos vasos para bebidas alcohólicas y un arma de fuego enfundada sobre un mueble de la habitación.

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A pesar de estos indicios, las autoridades han enfatizado que la causa oficial de la muerte continúa bajo investigación y aún no ha sido determinada de forma definitiva. Las pruebas de autopsia y los exámenes toxicológicos fueron programados para establecer qué provocó su deceso. Asimismo, los investigadores señalaron que no se ha descartado la intervención de terceros ni se ha determinado si el arma hallada en el lugar tuvo algún tipo de relación con lo sucedido.



Tras confirmarse la noticia, Gypsy Rose Blanchard compartió declaraciones exclusivas a la revista PEOPLE, manifestando su profundo dolor. “Estoy en estado de incredulidad. No puedo pensar”, expresó consternada, agregando: “He gritado hasta que mi garganta arde”. Declaró creer que Urker sufrió una sobredosis producto de la sustancia encontrada en la escena, aunque aclaró desconocer qué compuesto era.



"No sé si fue intencional o no", señalo a la revista, explicando además que nunca lo vio consumir drogas y que no sabía qué era el polvo localizado por los agentes. No obstante, mencionó un detalle sobre la salud emocional de Urker al afirmar que "últimamente no estaba en un buen estado mental".

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Finalmente, Blanchard dio un último mensaje para recordar a quien fue su pareja. “Ken fue un padre increíble y un hombre profundamente amado. Siempre será mi alma gemela y mi hilo rojo, una conexión que el tiempo, la distancia e incluso la muerte nunca podrá borrar”.



¿Quién era Ken Urker?

Ken Urker se hizo conocido públicamente por su relación con Gypsy Rose Blanchard, la mujer que cobró notoriedad internacional tras haber sido condenada por el asesinato en segundo grado de su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, en 2015. La historia de Gypsy Rose, caracterizada por los abusos e intervenciones médicas innecesarias impuestas por su madre, la llevó a cumplir una pena de 10 años de prisión.

Durante el tiempo en que Gypsy Rose permaneció encarcelada, Ken Urker conoció los detalles de su caso y decidió contactarla en 2017 enviándole correspondencia a la cárcel. El contacto epistolar derivó en un romance que condujo a su compromiso en octubre de 2018. Aunque cancelaron su compromiso en 2019 y se distanciaron durante un tiempo, su vínculo se mantuvo de manera discontinuada en los años siguientes.

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Posteriormente, Gypsy Rose contrajo matrimonio en 2022 con Ryan Anderson. Sin embargo, tras obtener la libertad condicional en diciembre de 2023, Blanchard se separó de Anderson en abril de 2024. Ese mismo mes, Gypsy Rose y Ken Urker se reencontraron, reanudaron su noviazgo y poco después anunciaron que esperaban un bebé. En diciembre de 2024 nació su hija, Aurora Raina Urker.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co