En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PERIODISTA ARROLLADA EN VIVO
SALARIO MÍNIMO 2027
CHRISTA PIKE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Avión desapareció sobre el Atlántico en EE. UU.: seis personas se encuentran a bordo

Avión desapareció sobre el Atlántico en EE. UU.: seis personas se encuentran a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó medios aéreos y terrestres para localizar el avión con seis personas que desapareció de los radares frente a Nantucket, Massachusetts.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de oct, 2026
Comparta en:
Avión desapareció sobre el Atlántico en EE. UU.: seis personas se encuentran a bordo
Imagen de referencia
Canva

La Guardia Costera de Estados Unidos inició un operativo de búsqueda de un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo, que desapareció frente a las costas de Nantucket, Massachusetts, cuando cubría la ruta entre Bermudas y Boston. Las autoridades perdieron contacto con la aeronave durante la mañana del sábado 3 de octubre y desplegaron equipos para tratar de localizarla.

De acuerdo con la información divulgada por la Guardia Costera, el dispositivo de búsqueda incluye medios aéreos y marítimos que operan en la zona del Atlántico norte. Hasta el momento, la información suministrada en los reportes citados no confirma la ubicación del avión ni el estado de las seis personas que viajaban en él.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Qué se sabe del avión desaparecido en Estados Unidos?

La aeronave involucrada es un Gulfstream G100, un avión bimotor de tamaño mediano que viajaba desde Bermudas hacia Boston. Según los datos citados por Fox News, despegó del Aeropuerto Internacional de Bermudas a las 11:41 p.m. del viernes, hora del este de Estados Unidos.

Publicidad

Últimas Noticias

Claves para entender las elecciones en Brasil: ¿pueden tener alguna incidencia en Colombia?
MUNDO

Claves para entender las elecciones en Brasil: ¿pueden tener alguna incidencia en Colombia?

Reportera arrollada
MUNDO

Video | "Vivos de milagro": periodista y camarógrafo fueron arrollados en vivo por una camioneta

La Administración Federal de Aviación (FAA) perdió contacto con el avión a primera hora del sábado, según informó la Guardia Costera. Después de que la aeronave dejara de aparecer en los radares, las autoridades establecieron una zona de búsqueda frente a Nantucket, en Massachusetts.

En un reporte sobre el operativo, la Guardia Costera indicó: “El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”.

¿A quién pertenece el avión desaparecido?

Los registros de la base de datos del Registro Oficial Canadiense de Aeronaves Civiles indican que la aeronave está matriculada en Canadá y es propiedad de Latitude Air Ambulance, una empresa dedicada al transporte médico.

Publicidad

Según la información publicada por Fox News, la compañía traslada pacientes entre distintos países para facilitar su regreso a casa cuando requieren atención especializada. Por este motivo, se piensa que el avión era utilizado como una aeronave medicalizada. Hasta este reporte, la empresa no ha emitido un comunicado al respecto.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

NOTICIA EN DESARROLLO
CON INFORMACIÓN DE EFE

Relacionados

Accidentes Aéreos

Estados Unidos

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad