Avión desapareció sobre el Atlántico en EE. UU.: seis personas se encuentran a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos inició un operativo de búsqueda de un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo, que desapareció frente a las costas de Nantucket, Massachusetts, cuando cubría la ruta entre Bermudas y Boston. Las autoridades perdieron contacto con la aeronave durante la mañana del sábado 3 de octubre y desplegaron equipos para tratar de localizarla.



De acuerdo con la información divulgada por la Guardia Costera, el dispositivo de búsqueda incluye medios aéreos y marítimos que operan en la zona del Atlántico norte. Hasta el momento, la información suministrada en los reportes citados no confirma la ubicación del avión ni el estado de las seis personas que viajaban en él.

¿Qué se sabe del avión desaparecido en Estados Unidos?

La aeronave involucrada es un Gulfstream G100, un avión bimotor de tamaño mediano que viajaba desde Bermudas hacia Boston. Según los datos citados por Fox News, despegó del Aeropuerto Internacional de Bermudas a las 11:41 p.m. del viernes, hora del este de Estados Unidos.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) perdió contacto con el avión a primera hora del sábado, según informó la Guardia Costera. Después de que la aeronave dejara de aparecer en los radares, las autoridades establecieron una zona de búsqueda frente a Nantucket, en Massachusetts.



En un reporte sobre el operativo, la Guardia Costera indicó: “El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”.



¿A quién pertenece el avión desaparecido?

Los registros de la base de datos del Registro Oficial Canadiense de Aeronaves Civiles indican que la aeronave está matriculada en Canadá y es propiedad de Latitude Air Ambulance, una empresa dedicada al transporte médico.

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Según la información publicada por Fox News, la compañía traslada pacientes entre distintos países para facilitar su regreso a casa cuando requieren atención especializada. Por este motivo, se piensa que el avión era utilizado como una aeronave medicalizada. Hasta este reporte, la empresa no ha emitido un comunicado al respecto.

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CON INFORMACIÓN DE EFE