Juez niega absolución a Lindsay Clancy, acusada de quitarles la vida a sus tres hijos

Un juez rechazó el pedido de absolución de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en Estados Unidos, luego de un proceso judicial muy mediático en el cual el jurado no logró emitir un veredicto. Tras esta decisión, es probable que la mujer tenga que encarar un nuevo juicio. Clancy, de 36 años, estranguló en 2023 a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.



El juez William Sullivan, del tribunal de Plymouth, cerca de Boston, consideró que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para "permitir que un jurado racional determine, más allá de toda duda razonable, los elementos del cargo de asesinato", a diferencia de lo que argumenta su abogado defensor, Kevin Reddington, quien puso en duda en una audiencia el 29 de septiembre la credibilidad de las confesiones de Clancy y criticó una "investigación espantosa". "¿Dónde están las pruebas de que ella hizo esto?", preguntó. La fiscal Jennifer Sprague consideró como un "argumento ridículo" la declaración de Reddington de que no había suficientes pruebas. (Lea también: Defensa de Lindsay Clancy le pide a Trump indultar a la mujer acusada del crimen de sus tres hijos)

Durante su juicio, Clancy no negó haber matado a los niños, pero sostuvo que sufría psicosis posparto. El cuestionamiento por parte del abogado de las propias declaraciones de Clancy sería un cambio importante respecto a su línea de defensa basada en la salud mental.

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El juicio de Clancy fue declarado nulo el 4 de septiembre, pues el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. Once de los jurados se inclinaron por declarar no culpable a la mujer, debido a razones de salud mental, pero uno se opuso y declaró públicamente estar seguro de su culpabilidad. (Lea también: "No tengo duda que lo planeó": jurado que impidió absolver a Lindsay Clancy, asesina de 3 hijos)



Más de 80 testigos declararon ante el tribunal en este caso que desató un debate en Estados Unidos sobre la salud mental materna. El presidente Donald Trump calificó el caso de "tragedia horrible" y dijo que daba por hecho que habría otro juicio.



El argumento del abogado de Clancy para absolverla

Clancy está internada en una institución psiquiátrica. Se declaró no culpable por razón de locura y afirmó que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que eso fue provocado por una psicosis posparto, condición que según expertos médicos afecta a entre una y dos mujeres por cada 1.000 partos. Los fiscales, en cambio, afirmaron que la mujer planificó cuidadosamente los asesinatos de sus hijos y era capaz de comprender las consecuencias de sus actos. Tras estrangular a los niños con una banda de hacer ejercicios, Lindsay Clancy se cortó el cuello y las muñecas y saltó desde una ventana de un segundo piso en un aparente intento de suicidio. Quedó paralizada de la cintura para abajo. (Lea también: Rompe el silencio el exesposo de Lindsay Clancy, la mujer que les quitó la vida a sus tres hijos)



El juez Sullivan fijó la próxima audiencia para el 2 de noviembre para discutir un posible nuevo juicio, así como discutir una moción de la defensa para desestimar el caso y una solicitud de los fiscales para limitar lo que los abogados de Clancy pueden decir públicamente.

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AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL