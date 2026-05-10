Video | Motocicleta quedó colgando de un semáforo tras accidente: conductor terminó herido

Un insólito accidente se volvió viral en redes sociales luego de que una motocicleta quedara suspendida en un semáforo tras una colisión registrada cerca de la frontera entre Surrey y Delta, en la provincia de Columbia Británica. El hecho dejó a un motociclista gravemente herido y obligó al cierre de una importante vía de la zona.



De acuerdo con información publicada por la cadena canadiense CBC News, el accidente ocurrió en la tarde del sábado 9 de mayo en la intersección de la avenida 72 y la calle 120.

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La Policía de Delta informó que los agentes fueron llamados poco antes de las 3:00 p.m. por un choque entre una motocicleta y un automóvil en la cuadra 7100 de Scott Road.

Según las autoridades, el motociclista sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, la Policía indicó que las lesiones no ponen en riesgo su vida. Por otra parte, el conductor del automovil involucrado en el accidente resultó ileso.



Pero lo que más llamó la atención fueron las imágenes y videos compartidos en redes sociales: la motocicleta terminó colgando de un semáforo elevado sobre la intersección, mientras equipos de emergencia y operarios trabajaban en el lugar para retirarla.



¿Cómo terminó la moto en el aire?

Las fotografías divulgadas tras el accidente muestran el vehículo atrapado en la estructura del semáforo, suspendido sobre la calzada y visible desde varios puntos de la intersección.



De acuerdo con el reporte de CBC, la situación atrajo a numerosos curiosos que se acercaron al sitio y grabaron videos mientras las autoridades adelantaban las labores para bajar la motocicleta.

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William Chan, residente de Surrey citado por el medio canadiense, relató que se encontró con el accidente cuando se dirigía a una tienda cercana.

“Nunca había visto nada igual, es como ver una película”, afirmó.

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El hombre explicó que inicialmente observó un vehículo averiado en medio de la vía y comenzó a buscar el otro automotor involucrado en el choque.

“Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista y la [moto] estaba arriba; fue una locura”, señaló.

Durante varias horas, operarios utilizaron maquinaria para intentar retirar la motocicleta que permanecía suspendida en el semáforo elevado.

Otro de los testigos citados por CBC fue Jevon Ryan, quien manifestó su sorpresa por la forma en la que terminó la motocicleta tras la colisión.

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“Uno pensaría que se lanzaría hacia las aceras, hacia los negocios, pero que se eleve perfectamente y se envuelva a su alrededor… Es impresionante”, indicó.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre las causas del accidente ni sobre las circunstancias que llevaron a que la motocicleta terminara sobre la estructura del semáforo.



Videos del insólito accidente

Un accidente de tráfico en Canadá se ha hecho viral después de que los restos dejaran una motocicleta colgando de un semáforo.



El conductor de la motocicleta sobrevivió, quedando con heridas graves, y el conductor del vehículo con el que chocó no resultó herido pic.twitter.com/qDkZKPZFSx — ceciarmy (@ceciarmy) May 10, 2026

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🇨🇦 | Una motocicleta quedó suspendida de un poste de semáforo tras chocar contra un BMW en una intersección cerca de la frontera Surrey-Delta.



El impacto lanzó la moto al aire; el conductor de la motocicleta sufrió lesiones graves pero no mortales. pic.twitter.com/J3NQLSpzrK — Actualidad Viral (@ActualidaViral) May 10, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co