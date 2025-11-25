En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Mujer "revive" en su ataúd antes de ser cremada: así fue como mostró señales de vida

Video | Mujer "revive" en su ataúd antes de ser cremada: así fue como mostró señales de vida

La mujer estaba siendo trasladada a un templo budista en Tailandia para ser incinerada cuando trabajadores se dieron cuenta que comenzó a moverse, por lo que fue trasladada a un hospital, donde se confirmó que estaba viva.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de nov, 2025
Momento en que la mujer se mueve -
Foto: Redes sociales

