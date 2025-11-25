Trump evalúa hablar por teléfono con Maduro, según Axios: "Nadie planea dispararle o secuestrarlo"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, está planeando mantener una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, según informó el medio digital Axios citando fuentes anónimas de la Administración del país norteamericano. (Lea también: Maduro dice que "no van a poder con Venezuela" en medio de tensión con EE. UU.)

Según estas fuentes, Trump les ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está "en fase de planificación".

"Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento", aseguró a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas.



Esta información llega después de que medios reportarán que la campaña de presión -que incluye un enorme despliegue militar en el Caribe desde este verano- de la Casa Blanca sobre el régimen de Maduro haya entrado en una supuesta nueva fase que incluiría implementar acciones encubiertas.



También llega después de que el Departamento de Estado designara como organización terrorista extranjera (FTO) al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el régimen venezolano, y que asegura que está liderada por Maduro, que afirma que la acusación es infundada.



Aviones militares sobrevuelan costas de Venezuela

A su vez, el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la "situación potencialmente peligrosa" derivada del aumento de la actividad militar en la región. Esto último ha supuesto que varias aerolíneas europeas y americanas hayan cancelado sus correspondencias con el país caribeño. (Lea también: Venezuela advirtió a aerolíneas y dijo que deben retomar operaciones en 48 horas: IATA hizo llamado)

Varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron el lunes 24 de noviembre las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24. Se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

