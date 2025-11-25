En vivo
MUNDO  / EE. UU. afirma que Ucrania "aceptó el acuerdo de paz", pero Zelenski dice que "queda mucho trabajo"

EE. UU. afirma que Ucrania “aceptó el acuerdo de paz”, pero Zelenski dice que “queda mucho trabajo”

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional ucraniano señaló que las delegaciones habían “llegado a un entendimiento común sobre los términos centrales del acuerdo discutido en Ginebra”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
EE. UU. afirma que Ucrania “aceptó el acuerdo de paz”, pero Zelenski dice que “queda mucho trabajo”
