EE. UU. afirma que Ucrania “aceptó el acuerdo de paz”, pero Zelenski dice que “queda mucho trabajo”

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, continúa adelantando conversaciones con una delegación rusa en Abu Dabi, informaron medios estadounidenses y británicos.

Desde allí, el funcionario aseguró que “los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz. Quedan algunos detalles menores por resolver, pero han aceptado un acuerdo de paz”.

Entretanto, el secretario de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, escribió en X que las delegaciones habían “llegado a un entendimiento común sobre los términos centrales del acuerdo discutido en Ginebra”.



Pero el presidente Volodimir Zelenski manifestó poco antes, a través de la misma red social, que “tras las reuniones en Ginebra, vemos muchas perspectivas que pueden hacer realidad el camino hacia la paz. Hay resultados sólidos, y aún queda mucho trabajo por delante”.



Noticia en desarrollo.