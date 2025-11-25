En vivo
MUNDO  / Aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo

Aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo

Este sobrevuelo coincide con las cancelaciones de vuelos que se han anunciado después de que Estados Unidos instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano por el “aumento de la actividad militar”.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de nov, 2025
Aviones militares de EEUU sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela
Tensiones por sobrevuelos de Estados Unidos cerca de Venezuela. Imagen de referencia.
AFP

