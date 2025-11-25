Piden a Maduro “renuncia inmediata”, mientras régimen tilda de “patraña” al Cartel de los Soles

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió la renuncia "inmediata" de Nicolás Maduro, y "la salida total de su grupo" del poder. En un comunicado publicado en X, el partido compartió nueve puntos que, afirmó, representan "lo que el país exige". (Lea también: Trump evalúa hablar por teléfono con Maduro, según Axios: "Nadie planea dispararle o secuestrarlo")

Entre ellos, también incluyó la instalación de un "Gobierno de Unidad Nacional, amplio, plural, de protagonismo ciudadano", que abra el camino hacia una "transición democrática".

Además, pidió "reconocimiento pleno" al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición opositora del país de la que PJ es parte-, así como "a la voluntad expresada" en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.



En esos comicios, el ente electoral, integrado por rectores afines al chavismo, proclamó el triunfo de Maduro, pese a que la oposición mayoritaria reclama la victoria de González Urrutia, su candidato en ese proceso.



PJ también solicitó la libertad de "todos los presos políticos" y "garantías para el regreso seguro de todos los exiliados". La ONG venezolana Foro Penal contabiliza, al 17 de noviembre, 884 presos políticos -768 hombres y 116 mujeres-, entre los que se encuentran 4 adolescentes y 174 funcionarios militares.

Por otra parte, Primero Justicia propuso la implementación de un "plan urgente" de "recuperación de la población vulnerable y de inversión social", adoptar "medidas extraordinarias para garantizar la propiedad en Venezuela" y la creación de un fondo para "recuperar el ingreso familiar".

De igual forma, planteó el "relanzamiento" de la industria petrolera venezolana, con participación del sector privado nacional e internacional, y el "establecimiento de un calendario electoral progresivo", con acompañamiento internacional, "que garantice elecciones libres y transparentes".



Cartel de los Soles es una “ridícula patraña”, según régimen venezolano

Mientras la oposición exigía a Maduro su renuncia inmediata al poder, los chavistas rechazaban la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.

"Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles", indicó la Cancillería en un comunicado.

"Ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso", dijo por su parte la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un acto del régimen. "Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo", agregó.

Caracas asegura que la designación se trata de una "infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela".

Entretanto, Nicolás Maduro encabezó dos actos públicos el lunes sin hacer mención alguna a la designación. En ambos repitió que en Venezuela triunfará la paz, pese a que alertó sobre una investigación en curso porque "todos los días están conspirando", sin precisar detalles.

"Hagan lo que hagan, donde lo hagan, como lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles", enfatizó en su programa televisivo semanal. "A la derecha criminal 'sayonista' (opositores) solo le queda el sabotaje, la violencia, el crimen; pero no podrán", agregó.

Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó en una rueda de prensa que "todos los días se inventan una pendejada distinta, una cosa más estrafalaria que la otra, todos los días, para señalar a Venezuela y con eso justificar lo que ellos quieren".

Estados Unidos defiende el despliegue militar en el Caribe con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia ese país y ha realizado ejercicios conjuntos con Trinidad y Tobago en el último mes.

El jefe del Estado Mayor estadounidense se reunirá con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. La visita se centrará en "el fortalecimiento de la estabilidad y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales", según la embajada de Estados Unidos en Trinidad.

Fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas a las que Washington acusa de transportar drogas en aguas en Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP de cifras públicas.

El régimen venezolano tacha los bombardeos a embarcaciones de "ejecuciones extrajudiciales". Estados Unidos no ha proporcionado evidencias de que las personas atacadas fueran de hecho narcotraficantes.

Hasta ahora, siete líneas aéreas han cancelado sus conexiones con Venezuela debido a la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de las maniobras de ese país. (Lea también: Aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo)

Fuentes ligadas al sector indicaron a la AFP que toda la conexión aérea con España se mantendrá suspendida hasta el 1 de diciembre, luego de que Air Europa cancelara sus próximos vuelos.

Las aerolíneas nacionales e internacionales en el país se reunieron con la autoridad aeronáutica para coordinar acciones que garanticen la "continuidad y normalidad" del transporte aéreo a pesar de la alerta estadounidense.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP