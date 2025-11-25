En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Piden a Maduro “renuncia inmediata”, mientras régimen tilda de “patraña” al Cartel de los Soles

Piden a Maduro “renuncia inmediata”, mientras régimen tilda de “patraña” al Cartel de los Soles

El partido opositor Primero Justicia también exigió "reconocimiento pleno" a María Corina Machado, Edmundo González y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición de la que hace parte. Por su parte, el régimen de Maduro calificó de “ridículo” a EE. UU.

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Piden a Maduro “renuncia inmediata”, mientras régimen tilda de “patraña” al Cartel de los Soles
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad