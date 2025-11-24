Venezuela advirtió a aerolíneas y dijo que deben retomar operaciones en 48 horas: IATA hizo llamado

Este lunes 24 de noviembre, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció que exigirá a las aerolíneas retomar sus operaciones en un plazo de 48 horas, bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico si no cumplen con la instrucción. La medida fue comunicada en medio de una serie de suspensiones realizadas por compañías internacionales que decidieron detener temporalmente sus vuelos hacia o sobre territorio venezolano, luego de los avisos de seguridad emitidos por autoridades de Estados Unidos y España sobre posibles riesgos en el espacio aéreo de Maiquetía. El anuncio del regulador venezolano se convirtió en el punto más reciente de una cadena de decisiones que han marcado la actividad aérea en la región durante los últimos días.

Tras conocerse la postura del INAC, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) hizo un llamado a las autoridades involucradas en la evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano. En su comunicado expresó que solicita “claridad, diálogo y flexibilidad” y pidió mayor alineación entre las entidades que intervienen en la situación, con el propósito de brindar información precisa a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía. La organización explicó que el contexto se originó después de que compañías decidieran suspender sus vuelos como respuesta a los avisos emitidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) el 21 de noviembre y por autoridades españolas el 24 de noviembre, los cuales recomendaron evitar el sobrevuelo del espacio aéreo venezolano por posibles riesgos para la aviación civil.

El comunicado de IATA señaló que las suspensiones adoptadas por las aerolíneas son "medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos en los Anexos 6 y 17 del Convenio de Chicago". La asociación enfatizó que estas decisiones fueron implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves.



También recordó que la conectividad aérea con Venezuela ya era limitada y advirtió que exigencias como las del INAC "reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región". Además, reafirmó que las compañías miembros están dispuestas a restablecer los vuelos tan pronto como existan condiciones que lo permitan y reiteró su disposición a mantener canales de diálogo con las autoridades venezolanas para coordinar acciones que permitan avanzar en la normalización.



¿Qué acciones tomó Colombia tras la alerta en el espacio aéreo de Venezuela?

En paralelo, otros países también han respondido a los avisos internacionales. La Aeronáutica Civil de Colombia informó que adoptó medidas tras recibir la notificación de la FAA, en la que se advertía sobre posibles riesgos operacionales en el espacio aéreo de Maiquetía debido al incremento de actividad militar en la zona. Según explicó Álvaro Giovanni Mujica, secretario de Autoridad Aeronáutica, las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela tomaron decisiones autónomas orientadas a proteger la seguridad de sus operaciones y de los pasajeros. Esta situación generó cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá, aunque algunas compañías como Satena y Wingo mantuvieron sus vuelos.



Mujica añadió que varias aerolíneas europeas y sudamericanas que habitualmente sobrevuelan territorio venezolano modificaron sus rutas para evitar esa área, lo que incrementó la carga sobre el espacio aéreo colombiano. Ante este escenario, la Aerocivil fortaleció su capacidad de vigilancia, control y comunicaciones para garantizar la prestación segura de los servicios de tránsito aéreo. El secretario recordó que, de acuerdo con el Convenio de Chicago, "los Estados deben garantizar la protección de la aviación civil y no pueden comprometer la seguridad de aeronaves comerciales. Además, añadió que la FAA también alertó sobre posibles interferencias a sistemas de navegación, razón por la cual varias aerolíneas ajustaron sus trayectorias".

La Aerocivil informó que este lunes 24 de noviembre se realizará una reunión con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas con el fin de coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones a la mayor brevedad posible.



Las aerolíneas que han cancelado vuelos por alerta: los detalles

La aerolínea venezolana Estelar se convirtió en una de las primeras del país en anunciar ajustes. En un comunicado, informó que los vuelos de la ruta Madrid-Caracas-Madrid programados para los días 24, 26 y 28 de noviembre fueron suspendidos debido a “motivos operacionales” de su proveedor aéreo Iberojet. La compañía ofreció disculpas a los pasajeros por los inconvenientes y señaló que se encuentra trabajando en la reprogramación de los vuelos ES894 y ES895. Indicó además que los usuarios pueden comunicarse a través de sus líneas de atención para recibir más información.

Entre las aerolíneas extranjeras, la española Air Europa decidió suspender sus conexiones con Venezuela, como ya lo habían hecho otras compañías. Según indicó una fuente de la empresa a la AFP, la suspensión se mantendrá “hasta que las condiciones permitan volver a volar” con seguridad. De acuerdo con fuentes del sector aeronáutico en Venezuela citadas por la agencia, las operaciones aéreas entre ambos países permanecerían suspendidas al menos hasta el 1.º de diciembre. Aerolíneas como Iberia, TAP, Avianca, GOL y Latam también comunicaron la interrupción temporal de vuelos, según asociaciones venezolanas del sector. Turkish Airlines canceló igualmente sus vuelos entre el 24 y el 28 de noviembre.

Los avisos de la FAA estuvieron en el centro de estas decisiones. La agencia estadounidense pidió a las aeronaves extremar la precaución debido al “aumento de la actividad militar” en Venezuela y áreas cercanas. En su advertencia señaló que las amenazas podrían representar un riesgo potencial en todas las altitudes, incluso durante fases de llegada, salida o mientras las aeronaves están en tierra.

Las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental se han intensificado desde septiembre y han incluido ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. La situación ha estado acompañada por tensiones diplomáticas y advertencias cruzadas, lo que ha generado un entorno complejo para la aviación comercial en la región.

