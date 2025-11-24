En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela advirtió a aerolíneas y dijo que deben retomar operaciones en 48 horas: IATA hizo llamado

Venezuela advirtió a aerolíneas y dijo que deben retomar operaciones en 48 horas: IATA hizo llamado

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional habló de las suspensiones de vuelos que varias aerolíneas a nivel mundial anunciaron tras la alerta de "extremar precaución" desde Estados Unidos por los peligros del "aumento de la actividad militar".

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Venezuela advirtió a aerolíneas y dijo que deben retomar operaciones en 48 horas: IATA hizo llamado
Venezuela advirtió a aerolíneas y dijo que deben retomar operaciones en 48 horas: IATA hizo llamado
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad