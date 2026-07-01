Video | Pareja fue detenida tras escalar el Empire State Building: él le pidió matrimonio en la cima

Una arriesgada subida hasta la cima de uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo terminó con una propuesta de matrimonio, una detención policial y un amplio revuelo en redes sociales.Luego de que una pareja fue arrestada este miércoles en la ciudad de Nueva York luego de escalar el Empire State Building sin autorización y desplegar una pancarta desde la parte más alta de la estructura.



Las imágenes del momento fueron compartidas por los propios protagonistas en redes sociales, donde se observa cómo ambos, enmascarados, permanecen en la parte superior del edificio mientras sostienen una enorme pancarta con el mensaje: "Cuando el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz".

🚨 BREAKING: 2 people have climbed the Empire State Building in New York to fly a flag. The flag reads “When the power of love beats the love of power the world knows peace.” pic.twitter.com/YrIudqf9Lx — FOX 4 NEWS (@FOX4) July 1, 2026

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La propuesta de matrimonio ocurrió tras retirar la pancarta

De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), la emergencia movilizó a la Unidad de Servicios de Emergencia, que intervino para atender la situación en el emblemático edificio ubicado en Manhattan.

Según informó Fox News la pareja retiró la pancarta y descendió desde la antena hasta una plataforma inferior. Fue entonces cuando el hombre, identificado posteriormente en redes sociales como Ivan Beerkus, sacó un anillo de compromiso de una mochila, se arrodilló y le propuso matrimonio a Angela Nikolau, quien aceptó la petición.



Ambos fueron identificados como los protagonistas del documental de Netflix "Skywalkers: Una historia de amor", conocido por mostrar sus arriesgadas escaladas a grandes estructuras alrededor del mundo.



Luego del episodio, la pareja publicó fotografías del anillo de compromiso tomadas desde la parte superior del Empire State Building.

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Las autoridades confirmaron que, tras descender del edificio, los dos fueron detenidos y se encuentran enfrentando cargos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las acusaciones específicas.

La Policía de Nueva York también informó que durante el incidente no se registraron personas lesionadas. Mientras se desarrollaba la operación, cerca de 40 agentes acudieron al lugar para asegurar la zona y controlar la situación.

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¿Qué dijo Empire State Building?

De acuerdo con Fox News un portavoz del Empire State Building calificó la escalada como una acción "no autorizada" y explicó que la Policía de Nueva York logró resolver la situación.

"En ningún momento hubo peligro para los inquilinos, visitantes ni para quienes se encontraban en el mirador del Empire State Building", señaló el portavoz.

La administración del edificio también aprovechó para recordar que existen alternativas oficiales para quienes desean realizar una propuesta de matrimonio en lo que llamó "el edificio más romántico del mundo".

A través de su cuenta oficial en redes sociales publicó un breve mensaje invitando a las personas interesadas a conocer las opciones disponibles para este tipo de celebraciones.

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"La cubierta de observación del Empire State, sobre el edificio más famoso del mundo en el centro de la ciudad de Nueva York, ofrece una forma práctica para las propuestas de matrimonio más memorables".

¿Cómo llegaron hasta la cima?

Hasta el momento, las autoridades no han explicado cómo Angela Nikolau e Ivan Beerkus consiguieron acceder a la parte más alta del edificio.

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El Empire State Building alcanza 1.454 pies de altura si se cuentan la aguja y la antena. Actualmente figura como el cuarto edificio más alto de la ciudad de Nueva York, el sexto más alto de Estados Unidos y la 43.ª torre más alta del mundo.

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Además, el Empire State Building ofrece un servicio coordinado para propuestas de matrimonio en sus instalaciones por un costo de 1,000 dólares por pareja. Este paquete contempla un recorrido guiado de carácter privado por las exhibiciones interactivas del edificio, así como el acceso a un área reservada exclusiva en el mirador principal del piso 86 para llevar a cabo la propuesta.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co