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Noticias Caracol  / MUNDO  / Harvey Weinstein, exproductor de Hollywood condenado por abuso, estaría hospitalizado

Harvey Weinstein, exproductor de Hollywood condenado por abuso, estaría hospitalizado

Recibe antibióticos vía intravenosa y está conectado a un monitor cardíaco, según informó TMZ. Esta sería la enfermedad que tiene.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
Harvey Weinstein, exproductor de Hollywood condenado por abuso, estaría hospitalizado
POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El exproductor de cine Harvey Weinstein se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, a causa de una neumonía, según informó el portal especializado TMZ. El reo, de 74 años, fue trasladado al hospital Bellevue, en Manhattan, desde la cárcel municipal de Rikers Island y lleva en torno a una semana recibiendo tratamiento para la infección respiratoria, pero sigue sin estar fuera de peligro.

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El exproductor de Miramax cumplía una condena de 16 años de prisión en por un caso en California, pero fue trasladado a Nueva York tras enfrentar en mayo un nuevo proceso judicial en los tribunales de la ciudad. Se encuentra en la unidad penitenciaria del hospital.

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El portal, que cita fuentes anónimas con conocimiento directo de su situación, indica que hace dos semanas, antes de ser hospitalizado, el productor sufrió una insuficiencia cardíaca derivada de la neumonía. Según estas fuentes, Weinstein está recibiendo antibióticos vía intravenosa y está conectado a un monitor cardíaco. Aunque ha mostrado mejoría, deberá permanecer ingresado en el hospital.

Por su parte, Deadline indicó que Weinstein está "descansando y recuperándose" y que permanecerá hospitalizado al menos durante las próximas semanas.

Piden nueva sentencia contra Weinstein

Un tribunal de apelaciones de California confirmó la condena del magnate, pero anuló su pena de 16 años de prisión y ordenó que sea sentenciado nuevamente. La decisión de los tres jueces se produjo en relación con la condena de Weinstein en 2022 por la violación y agresión en 2013 de una actriz en la habitación de un hotel de Los Ángeles. "La sentencia queda anulada y el asunto se remite para una nueva imposición de la pena", señala una actualización del expediente en línea publicada por el Segundo Distrito de Apelaciones de California. "En todos los demás aspectos, el fallo queda confirmado", añade.

La decisión completa no fue puesta a disposición y no fue claro de inmediato sobre qué base se había dictado. Se produjo un día después de que fiscales de Nueva York anunciaran que retirarían un caso de violación contra Weinstein por un supuesto ataque en 2013 a la actriz Jessica Mann, después de que tres juicios fracasaran.

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El ganador del Óscar, de 74 años, sigue a la espera de ser sentenciado en Nueva York por agredir sexualmente a la productora de cine Miriam Haley.

Weinstein llegó a dominar Hollywood como productor, con poder suficiente para impulsar o hundir proyectos y carreras. Desde 2017, más de 80 mujeres lo acusaron de agresión sexual.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

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