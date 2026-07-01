Más de 100 venezolanos que llegaron deportados desde EE. UU. están desaparecidos tras terremotos

El miércoles 24 de junio nadie en Venezuela estaba preparado para lo que pasaría en horas de la tarde, cuando dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron en ruinas decenas de edificios en diferentes estados del país, siendo La Guaira el más afectado. Tanto así, que horas antes de lo ocurrido, más de 100 venezolanos regresaban a su país en un avión, luego de ser deportados de los Estados Unidos.

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Tras aterrizar en territorio venezolano, todos los venezolanos fueron trasladados hasta un hotel en La Guaira, allí debían procesar sus datos y al día siguiente los dejarían salir rumbo a sus casas y reencontrarse con sus familiares. Sin embargo, el hotel se vino abajo a causa de los terremotos y muchos de ellos quedaron sepultados en los escombros.



¿Qué se sabe sobre los venezolanos deportados antes de los terremotos?

El vuelo de deportación procedente de Miami llegó a Caracas horas antes de los sismos del miércoles. A bordo iban 146 venezolanos, incluidas 19 mujeres y siete niños, según ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que rastrea los vuelos de deportación, detalló la Associated Press. De hecho, en un video del gobierno venezolano publicado en redes sociales se muestran imágenes de los deportados siendo recibidos el miércoles por autoridades venezolanas a su llegada al aeropuerto de Caracas.

Por el momento, no hay cifras de cuantos de los venezolanos que estaban en ese hotel sobrevivieron. Lo que sí se han conocido son testimonios de familiares a los que les han avisado por la muerte de sus seres queridos y de quienes lograron salir con vida del lugar.



La hermana de uno de esos venezolanos deportados le contó a EFE que después de los terremotos recibió una llamada del Gobierno de Venezuela informándole sobre la muerte de su familiar en el país. Sin embargo, con lo que no contaban las personas de Misión Vuelta a la Patria que la llamaron es que ella se encontraba con su hermano en el hospital.



El migrante contó a su familia que durante el terremoto vio que otros de los repatriados se lanzaron por la ventana del sitio donde estaban para evitar quedar atrapados entre los escombros. Él quedó atrapado en los escombros del segundo piso del hotel, salió corriendo hacia una puerta, pero se desplomó tras recibir un golpe en la cabeza. Ya bajo los escombros, supo que había al menos ocho personas con vida porque gritaban por números: "Uno, dos, tres…" cada cierto tiempo, pero en un momento dado, él se quedó gritando solo el número uno.

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Agregaron que "no sabe cuánto tiempo pasó hasta que empezaron a llamar. Entonces él gritó que estaba con vida. Lo rescataron y lo trajeron al hospital".



Muchos están desaparecidos

Aunque no se conocen datos exactos, son muchos los familiares de los deportados que siguen con la esperanza de que sus seres queridos aparezcan con vida. Norbert Martínez busca a su hermana, Mariángela, deportada de Estados Unidos, quien también llegó en el vuelo de repatriación del miércoles pasado. "Nadie nos ha dado información dónde están los repatriados, si lograron salvarse o no. Nadie nos dice nada", expresó a la agencia de noticias internacional.

Norbert viajó casi cuatro horas desde el estado Yaracuy, al oeste de Venezuela, para llegar a Caracas, donde ha estado visitando morgues y varios hospitales. Visitó el sitio donde probablemente trasladan a los repatriados cuando llegan a Venezuela y lo encontró en ruinas. Estuvo en una morgue de La Guaira, donde vio fotos digitalizadas de cadáveres, pero no reconoció en ninguno a su hermana.

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"A cada cadáver que llega le toman una foto y lo van digitalizando. Esa imagen tiene un código, y el código coincide donde está el cadáver. Pasé dos horas viendo imágenes y mi hermana no está ahí", comentó.

Melany Toyo, familiar de uno de los más de cien venezolanos que llegaron el miércoles a Venezuela deportados de Estados Unidos, denunció este martes que hay información inconsistente sobre los migrantes que se encuentran desaparecidos, tras los terremotos registrados el pasado miércoles en el país suramericano. "Nadie tiene una respuesta clara de qué es lo que pasa con los migrantes que aún no han sido encontrados", dijo Toyo a la prensa desde la morgue de Bello Monte en Caracas.

Toyo aseguró que las respuestas de las autoridades son variadas y que algunos dicen que dieciséis sobrevivieron o que solo sobrevivieron mujeres. "La última y única comunicación que se tuvo con él fue con su madre avisándole que ya había llegado al país, fue lo último que supe", dijo la familiar del deportado.

Hasta ahora, los terremotos han dejado al menos 1.943 personas muertas y 10.571 más heridas, según cifras oficiales que no han actualizado el número de desaparecidos.

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*Con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co