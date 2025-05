VIDEO | Supuesta tumba de Valeria Márquez fue vandalizada y fotos provocan indignación

Las circunstancias alrededor de la muerte de Valeria Márquez, la conocida influenciadora de México que fue asesinada, durante plena transmisión en vivo, en la entrada de su propio salón de belleza ubicado en Jardines del Valle, Zapopan, del estado de Jalisco, continúan siendo un misterio. Si bien hay algunos sospechosos, las autoridades no han logrado dar con la identidad del autor material ni intelectual de tal crimen.

El caso fue muy mediático y, por el impacto que provocó la noticia, toda la información relativa al salón de belleza y hasta al lugar en el que reposa el cuerpo de la también modelo se hizo viral en redes sociales. Algunos usuarios, incluso, publicaron imágenes de lo que sería la tumba de la mujer, adornada con flores e imágenes en su honor, horas después de su sepultura.

Sin embargo, la noticia de los últimos días fue la de una supuesta vandalización en el lugar donde está cofre. Diferentes usuarios de Tiktok y otras redes sociales divulgaron fotos que pertenecerían al lugar en el que reposa el cuerpo de la mujer, en donde se evidencia un notorio daño causado, al parecer, de manera intencionada. Las flores y demás artículos que adornaban el espacio fueron totalmente destruidas e incluso, taparon la placa en la que se ubica el nombre de la difunta.

Una vez se hizo viral este video, algunos seguidores de la mujer asesinada organizaron una jornada para limpiar el lugar y volver a decorar su sepultura. Llevaron consigo flores nuevas, algunos santos y otras imágenes que conmemoraran la vida de la joven de 23 años cuya vida fue apagada por la fuerza.



Posibles implicados en el feminicidio de Valeria Márquez

Una de las personas que ha sido señalada como sospechosa en el caso del asesinato de Valeria Márquez es su amiga, Vivian De la Torre. Según se ha informado, ella se encontraba junto a Valeria cuando ocurrió el ataque y, presuntamente, la habría convencido de permanecer en el sitio para recibir un regalo.

Después del asesinato, De la Torre habría optado por desactivar los comentarios en sus perfiles de redes sociales, lo que provocó un aumento en las especulaciones en su contra. Además, algunos seguidores de Valeria han recordado que la joven ya había denunciado anteriormente a su exnovio por amenazas, lo cual podría tener relación con el crimen.

Frente a las acusaciones, Vivian De la Torre declaró que nunca pensó que algo así pudiera suceder en ese momento, y afirmó que solía enviarle detalles a Valeria tanto cuando ella estaba transmitiendo en vivo como cuando no lo hacía. También pidió que la gente dejara de emitir juicios basados en el morbo o en comparaciones, y aseguró que para ella, "Vale", como le llamaba, era como una hermana y jamás haría algo para hacerle daño.



¿Valeria Márquez sabía que iba a ser asesinada?

El día en que ocurrió el homicidio, la mujer habría sido contactada por su asistente, quien le comunicó que debía recibir en persona un obsequio de alto valor. Según los informes, el agresor se habría hecho pasar por un trabajador de mensajería para llevar a cabo el ataque.

Poco antes de la transmisión en la que fue asesinada, Valeria recibió una llamada inesperada en la que le informaron sobre la entrega de un aparente obsequio: “Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice ‘oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo ‘mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”.

En otro video que también circula en redes sociales, Valeria Márquez aparece expresando su inquietud por la situación: “güey, a lo mejor me iban a matar (…) un regalo costoso. En una hora regreso. Me iban a levantar (…) güey, me quedé preocupada”.

El caso de Valeria Márquez se une a una cadena de asesinatos de influencers en México, varios de los cuales han sido relacionados con enfrentamientos entre organizaciones delictivas. Las autoridades siguen con las indagatorias para aclarar los hechos y dar con los autores del crimen.

