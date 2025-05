¿Quién le disparó a Valeria Márquez? Apareció supuesto testigo que asegura que no fue el repartidor

Sobre el caso de asesinato de Valeria Márquez aún quedan muchas dudas, entre esas, autoridades se preguntan quién le disparó. El caso, que hasta ahora había apuntado a un repartidor como el principal sospechoso, ahora enfrenta nuevas acusaciones que involucran a una de las empleadas de la víctima, como la presunta autora del asesinato. El crimen de Valeria Márquez fue transmitido en vivo en la red social de TikTok el pasado 13 de mayo de 2025 y en el en vivo se escuchó a la joven influencer hablar sobre un paquete que le entregaría un repartidor. Minutos después, la transmisión fue interrumpida abruptamente por la muerte de la joven.

En el clip que se ha difundido en redes sociales se escucha que el sujeto, al parecer, le disparó a quemarropa en tres oportunidades, en la cabeza y en el pecho, quitándole la vida. En uno de los momentos previos a su asesinato, la influencer expresó su preocupación por un regalo que supuestamente le iban a entregar. Según las grabaciones, Valeria mencionó que una persona le había dicho que un costoso obsequio le debía ser entregado en persona y ella misma expresó inquietud sobre esta situación, sugiriendo que algo no estaba bien.

"Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: 'Oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti'. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo: 'Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso'. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?", contó la joven de 23 años a sus seguidores. El caso, que ya ha generado una gran atención mediática, continúa siendo objeto de investigación.



¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue una reconocida influencer mexicana de 23 años, destacada por su presencia en redes sociales como TikTok e Instagram. Además de ser creadora de contenido, Valeria emprendió en el mundo de la belleza con la apertura de su propio salón, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. Desde allí ofrecía servicios estéticos y mostraba su trabajo a miles de seguidores.

El 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio, Valeria fue víctima de un ataque armado. Un hombre que se hizo pasar por repartidor ingresó al salón, confirmó su identidad y le habría disparado en varias ocasiones. El violento hecho, captado en video, generó una fuerte conmoción en todo México. La Fiscalía de Jalisco inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio. Hasta el momento, se ha tomado declaración a más de 20 personas, entre ellas Erika, quien se encontraba con Valeria en el momento del crimen y a quien acusa el nuevo testigo como la principal responsable de asesinato.



Nueva versión del asesinato de Valeria Márquez

El canal de YouTube de Mafian, manejado por Fabián Pasos, reveló una entrevista que sostuvo con una mujer que se identificó bajo el seudónimo de "Paola" debido a su temor por represalias. Según su testimonio, ella se encontraba en el exterior del establecimiento de belleza de Valeria Márquez, observando la lista de precios del salón, cuando presenció el momento exacto del crimen.

Según el relato de la testigo, un hombre que parecía ser el repartidor ingresó al lugar y, al preguntarle a Valeria si era ella, la influencer respondió afirmativamente. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación contradice la versión previamente aceptada por las autoridades: la supuesta testigo asegura que, mientras el repartidor sacaba algo de su mochila, Erika, quien se encontraba cerca de Valeria, extrajo un arma y disparó directamente a la joven creadora de contenido.

La testigo detalló que vio cómo Erika disparaba tres veces seguidas contra Valeria, aunque no fue testigo del cuarto disparo, ya que, según cuenta, se sintió tan aterrada que decidió abandonar rápidamente el lugar. Asegura que el repartidor, al ver lo sucedido, salió corriendo del establecimiento, mientras ella también se retiraba por miedo a las consecuencias. Al respecto, en otra ocasión, la abogada de la empleada ya habría declarado que su clienta no tiene participación alguna en el asesinato de Valeria Márquez y explicó que la transmisión la apagó por respeto a la joven para así evitar que la última imagen de la influencer fuera la de ella siendo atacada.

Mujer dice haber presenciado momento exacto del crimen

La persona expresó al periodista el siguiente relato: "Yo en la mañana estaba en mi trabajo y en la tarde tenía que ir a recoger unos documentos de un vehículo que yo había comprado. Entonces yo me dirigí a donde los fui a recoger, ahí mismo en Zapopan, iba pasando por la estética de Valeria, alrededor de las 5:30 o 6:00 de la tarde, yo me acerqué y dije 'Ah, esta es la estética de Valeria', así que empecé a ver los horarios que estaban en un vidrio de la entrada. En eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria y ella le dijo que sí, así que yo volteé".

En el testimonio, ella explica que el principal sospechoso, que es el repartidor, intentó sacar algo de la maleta. Detalló también que la puerta estaba entreabierta cuando el hombre preguntó por la influencer y Erika se encontraba sentada a su derecha, aproximadamente a menos de un metro y medio. La testigo aseguró que "no había nadie, más que ellas dos y el muchacho que entró. Yo estaba en la puerta viendo los horarios del cristal".

"Él iba a sacar algo de la mochila. Pero en ese momento, Erika sacó una pistola y le disparó a Valeria tres veces. Fue ella quien le disparó tres veces y no sé si fue él quien disparó el siguiente, porque hay un cuarto balazo que yo escuché, pero yo ya estaba en la esquina agarrando el taxi para irme. Yo me asusté, al principio pensé: '¿Esto qué? ¿Será que están grabando alguna escena?' Ya cuando vi a Valeria de lado y con sangre, me asusté y dije 'No, esto es real', pero ya se había ido el repartidor corriendo y yo me fui también", indicó.

"Quise correr cuando corrió el repartidor, pero me fui caminando porque me asusté y traté de disimular como que no vi nada. Le vi el arma a la muchacha y cuando salió traía el arma en la mano. De hecho, cuando yo le hice la parada al taxi, me iba a subir y cuando yo abrí la puerta escuché otra detonación, pero ya no vi si le disparó más a Valeria o no", aseguró en el relato la supuesta testigo que dice haber visto el crimen de Valeria Márquez.

