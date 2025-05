Imágenes del funeral de Valeria Márquez en México: así despidieron a la influencer asesinada

Con flores blancas y trajes del mismo color, simbolizando la paz, los familiares y amigos de Valeria Márquez le dieron el último adiós a la influenciadora de 23 años, quien fue asesinada por un sujeto mientras estaba en su salón de belleza en Jalisco, México, el pasado 13 de abril sobre las 6:30 de la tarde.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El asesinato quedó registrado enla transmisión en vivo que estaba realizando Márquez en TikTok, donde hablaba con sus seguidores y les contaba que su manager, Erika, le había dicho que le iba a llegar un costoso regalo hasta su local, y que se lo querían entregar en persona. Esa es, por el momento, una de las pistas clave de las autoridades.

De repente, un sujeto llegó al salón de belleza, llamado 'Blossom The Beauty Lounge', y, tras preguntarle si ella era Valeria, le disparó en varias ocasiones, acabando con su vida. La Fiscalía de Jalisco se encuentra analizando las cámaras de seguridad del lugar y de los locales aledaños para identificar al hombre quien sería el presunto responsable del ataque.



Así fue el funeral de Valeria Márquez

Aunque el velorio y funeral fueron privados y los allegados a la víctima solicitaron que los medios de comunicación no estuvieran presentes, se compartieron varias imágenes en redes sociales de cómo su familia le dio el último adiós a la joven de 23 años en la Parroquia San Bernardo de Claraval, en Zapopan, Jalisco, México.

Publicidad

En el velorio, el féretro estaba rodeado de flores y presentes para despedir a la influenciadora, y también tenía una foto de Valeria y un cerdo de peluche rosado, que sería el mismo que le regaló su amiga Vivian De la Torre, quien el día del asesinato le insistió en que la esperara en el salón de belleza, pues le quería entregar un obsequio.

Sus familiares, en medio de lágrimas y sentidas palabras, vestían prendas blancas en señal de paz mientras se realizó la misa en honor a Valeria. “No más me avisaron que fue un accidente, no sabía nada, nada”, dijo su abuelo a los medios con la voz entrecortada.

Funeral de Valeria Márquez. Redes sociales

Publicidad

La hipótesis tras el asesinato de Valeria Márquez

Los investigadores se encuentran recopilando testimonios de las personas cercanas a Valeria, entre los cuales está su amiga Vivian De la Torre. De igual forma, otra pista clave son las amenazas de las que sería víctima Valeria por parte de su expareja, quien sería un capo del narcotráfico en México cuyo nombre no ha sido revelado.

En una historia de Instagram que publicó hace un tiempo, Márquez aseguró que su entonces novio la había mandado a sacar de un bar, y que las personas de seguridad del lugar la habrían agredido. La mujer subió una foto con sus piernas llenas de moretones. "Fue mi actual pareja con la cual vivo, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, escribió.

La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Por su parte, Denis Rodríguez, vocero de la Fiscalía, indicó al medio Associated Press que el responsable del asesinato no tendría ningún tipo de relación con Valeria, razón por la cual le preguntó el nombre antes de ejecutar el crimen.

Publicidad

Asimismo, confirmó que el martes por la tarde, pocas horas antes de los hechos, un hombre encapuchado apareció en un salón de belleza en las afueras de Guadalajara, haciéndose pasar por repartidor, acompañado de otro sujeto en motocicleta.

“El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no le conocía. Con ello podría deducirse sin ser concluyente, podría deducirse que es una persona a sueldo. Pero evidentemente es alguien que va con una encomienda”, indicó Rodríguez.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL