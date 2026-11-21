Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió este sábado las aguas del este de Indonesia, en las proximidades del archipiélago de Barat Daya y cerca de la vecina Timor Oriental, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales o emitido alerta de tsunami.



El sismo se produjo a las 18:42 hora local (9:42 GMT) a 143 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La localidad más cercana al epicentro del temblor, según el organismo estadounidense, es Lospalos, perteneciente a Timor Leste y situada 103,8 kilómetros al noreste del mismo.

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Las autoridades indonesias no han informado por el momento de víctimas o daños materiales a causa del terremoto, mientras que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) no ha activado alerta de tsunami.



Indonesia se asienta sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica donde son frecuentes los terremotos debido a la interacción de varias placas terrestres.



El archipiélago registra unos 7.000 temblores al año, la mayoría de ellos de intensidad moderada.

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Otros sismos en el mundo

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este 21 de noviembre también se registró un sismo de magnitud 5,0 en Carhuamayo, Perú, aproximadamente cinco horas después del terremoto de magnitud 6,7. Asimismo, a las 6:18 a.m. se reportó un movimiento telúrico de magnitud 5,9 en Yanglong, China.

AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN